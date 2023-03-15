品春鮮踏春遊 長三角消費復甦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸長三角地區消費春意融融。圖為上海新世界城開啟數位人民幣紅包和節日促銷，吸引女性消費。（中新社）
大陸長三角地區消費春意融融。圖為上海新世界城開啟數位人民幣紅包和節日促銷，吸引女性消費。（中新社）

氣溫回暖，春光和煦。大陸長三角民眾嘗春鮮、踏春遊，消費「春意融融」。

中新社報導，正所謂不時不食，南京人講究春食香椿頭、薺菜頭、菊花腦等七頭一腦。近日在南京多家新零售店看到，野菜、春茶、河魨、養殖刀魚等春季時令食材已全新上架，「咬春鮮」的食客紛至沓來。

上海人喜好酒香草頭、葱油蠶豆，蘇州人與杭州人偏愛春笋、蘆蒿……身處魚米之鄉，江南人對春食各有所愛。

如今線上購物和物流的便捷，讓東西南北的春菜突破時空限制。華北地區的麥瓶草、西部地區的野生蕨菜等小眾菜，也頻頻出現在長三角民眾的餐桌上。

「春菜產業正走出季節限定、區域限定，從小眾走向大眾。」叮咚買菜相關負責人說道。

品嘗限定春味之外，長三角民眾也走出家門，用腳步丈量春天。戶外賞花熱度大增，自駕遊、租車遊全面升溫。

在無錫陽山生態休閒旅遊度假區，星空帳篷、篝火晚會、歌手駐唱等將戶外野營的氛圍感拉滿。度假區文旅科科長石瑛說，每逢周末，上海、蘇州、南京等地的遊客都攜家帶口自駕前來，大陸五一假期的房間已提前售罄。 　　

中國國旅（江蘇）國際旅行社有限公司公民遊中心副總經理谷大任，近期正忙著設計「開往春天的列車」旅遊線路。「坐著專列去賞花項目收客量可喜。近期長三角周邊遊、國內長線遊、出境遊收客總量倍數級增長，已基本恢復到2019年同期水平。」

美團數據顯示，近一周，長三角地區的櫻花、梅花、杏花等關鍵詞的搜索量同比增長220%。不少遊客跟隨賞花榜、山水榜攻略，外出踏青遊玩。近期，大陸全國上百個城市的租車預訂量同比增長五成以上，上海、杭州等長三角城市均在租車熱門城市前十之列。

春遊還帶火了鮮花消費、春裝消費、春日攝影等。在業內人士看來，「春意經濟」消費上揚背後，折射出經濟的強大韌性與內需動力。

賞花 上海

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