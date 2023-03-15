安徽獎補措施 加速製造業數位化

「2023年，推動重點行業規模以上製造業企業數位化改造5000個、重點行業規模以下製造業企業數位化應用3萬個。」安徽省經濟和信息化廳黨組成員、副廳長王燈明13日在合肥表示。

中新社報導，他並表示，從今年起，安徽每年新增省級重點工業物聯網平台10家以上，打造省級數位化轉型典型示範項目100個，新增數位領航企業、省級智能工廠和數位化廠房200個。

為加快推進安徽全省製造業數位化轉型，該省近日發布了《以數字化轉型推動製造業高端化智能化綠色化發展實施方案（2023—2025年）》和《支持以數字化轉型推動製造業高端化智能化綠色化發展若干政策》。

在當日安徽省政府新聞辦公室舉行的記者會上，王燈明對上述《方案》和《政策》進行瞭解讀。其中，《方案》突出產業、企業、區域三個重點，組織開展十大工程。

在數位領航鏈接工程方面，支持龍頭企業通過實施數位化轉型典型示範項目，打造行業應用場景，建設行業工業互聯網平台，將數位化轉型經驗轉化為標準化解決方案，向產業鏈上下游企業輻射推廣。

在行業大腦培育工程方面，加大招大引強力度，鼓勵省外優質數位化轉型服務商在皖設立總部或子公司；遴選優秀服務商分行業建立資源池，鼓勵優秀服務商聯合行業商協會建設行業大腦。

為有效推進《方案》實施，創新支持方式，《政策》制定九個方面具體措施。例如，在支持數位領航企業典型示範上，支持製造業重點行業龍頭企業建設數位領航企業，單個項目最高獎補500萬元（人民幣，下同）；對獲得大陸數位領航企業、智能製造示範工廠、智能製造優秀場景的企業，再分別獎補500萬元、300萬元、200萬元。

在工業互聯網平台發展上，支持工業互聯網平台建設，對雙跨型平台給予最高3000萬元獎補，行業型、區域型、專業型平台和行業大腦給予最高1000萬元獎補。