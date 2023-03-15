復常後第1個 香港24日辦金管國際會議

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

隨著香港經濟和社會活動逐步復常，香港金融管理局（金管局）總裁余偉文13日發文表示，金管局將在3月24日與國際結算銀行（BIS）合辦研討會，這是香港復常後舉辦的第一個金融監管界國際會議，希望讓更多財金界人士體驗Hong Kong is back!（香港回來了！）。

中新社報導，余偉文在最新一期金管局專欄《匯思》中撰文指出，金管局與BIS合辦的「在創新時代下與時並進的銀行業監管」研討會，是香港復常後第一個金融監管界國際會議，也是金管局30周年一系列活動的「頭炮」。活動邀請了逾100名央行、監管機構和金融機構領袖出席，屆時將討論與銀行業相關的前瞻議題，包括監管機構和銀行如何應對瞬息萬變的金融環境、加密貨幣的未來發展等。相信演講嘉賓在研討會上的分析、見解和經驗，將為與會者開闊眼界、帶來裨益。 　　

余偉文表示，為進一步加快香港重返國際舞台的步伐，金管局正緊鑼密鼓地籌備幾場大型國際會議，這包括在3月22日至23日舉辦巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）會議。他介紹，BCBS會議移師至香港舉行，是自2020年新冠疫情爆發以來，第一次在巴塞爾以外舉行的實體會議。這不但凸顯香港的國際金融中心地位，也肯定了香港維持國際金融穩定的貢獻。 　　

余偉文強調，香港國際金融中心的地位，並不是一朝一夕得來，而是需要漫長的歲月用心經營，才有今天的長足發展。他期待藉今年一系列的活動，與全球財金界朋友見面，鼓勵他們把握香港復常後的新機遇。

香港 金融中心 疫情

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