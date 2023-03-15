電信消費投訴 去年大增

根據廣東省消費者委員會13日公布的數據，2022年廣東全省各級消費者委員會共接待消費者來訪和諮詢約24.17萬人次，處理消費者投訴40萬237件，為消費者挽回經濟損失約2.66億元人民幣。其中，電信類成漲幅最大的投訴類別。

中新社報導，從投訴區域分布看，投訴量依然主要集中在經濟活躍的珠三角地區，其中廣州、深圳兩市共35萬3980件，佔全省總量88.44%。東莞、肇慶、惠州市投訴數量居前列。根據投訴性質分析，合約、售後服務和質量居投訴前三位。合約類投訴主要集中在互聯網、教育培訓和生活社會類等服務領域，隱瞞關鍵信息、模糊合約條款、通過不公平合約格式條款排除限制消費者權利是投訴熱點。

值得注意的是，去年廣東共處理電信類投訴2萬5375件，同比上漲106.00%，為漲幅最大的投訴類別。其中移動電話投訴2萬4772件，佔該類投訴97.62%，同比上升190.24%。主要問題包括：套餐活動規則不清晰，業務辦理繁瑣複雜，訂閱容易、取消困難；侵犯消費者知情權，未經同意擅自更換高價套餐等；攜號轉網要求高，操作複雜，涉嫌存在通過不公平格式條款限制消費者權利；售後服務體驗差，客服處理效率低，難以實質性解決消費者問題。

此外，近年來廣東各地大力發展汽車產業，積極推出減稅、補貼等促銷政策，拉動了汽車消費的增長，同時也帶動了相關消費投訴增長。數據顯示，去年廣東共處理交通工具類投訴1萬8643件，其中汽車及零部件投訴1萬5167件，佔該類總量的81.35%，同比增長8.51%。