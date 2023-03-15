電信消費投訴 去年大增

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據廣東省消費者委員會13日公布的數據，2022年廣東全省各級消費者委員會共接待消費者來訪和諮詢約24.17萬人次，處理消費者投訴40萬237件，為消費者挽回經濟損失約2.66億元人民幣。其中，電信類成漲幅最大的投訴類別。

中新社報導，從投訴區域分布看，投訴量依然主要集中在經濟活躍的珠三角地區，其中廣州、深圳兩市共35萬3980件，佔全省總量88.44%。東莞、肇慶、惠州市投訴數量居前列。根據投訴性質分析，合約、售後服務和質量居投訴前三位。合約類投訴主要集中在互聯網、教育培訓和生活社會類等服務領域，隱瞞關鍵信息、模糊合約條款、通過不公平合約格式條款排除限制消費者權利是投訴熱點。

值得注意的是，去年廣東共處理電信類投訴2萬5375件，同比上漲106.00%，為漲幅最大的投訴類別。其中移動電話投訴2萬4772件，佔該類投訴97.62%，同比上升190.24%。主要問題包括：套餐活動規則不清晰，業務辦理繁瑣複雜，訂閱容易、取消困難；侵犯消費者知情權，未經同意擅自更換高價套餐等；攜號轉網要求高，操作複雜，涉嫌存在通過不公平格式條款限制消費者權利；售後服務體驗差，客服處理效率低，難以實質性解決消費者問題。

此外，近年來廣東各地大力發展汽車產業，積極推出減稅、補貼等促銷政策，拉動了汽車消費的增長，同時也帶動了相關消費投訴增長。數據顯示，去年廣東共處理交通工具類投訴1萬8643件，其中汽車及零部件投訴1萬5167件，佔該類總量的81.35%，同比增長8.51%。

廣東 套餐

延伸閱讀

大熊貓坐著喝飲料被誇聰明 下一秒順便「洗頭」遊客急了

陸官方宣布 15日起恢復審發各類外國人赴陸簽證

時隔3年 中國大陸恢復外國人入境簽證審發

飼主回家在陽台驚見「寵物雞變燒雞」！竟是樓上亂丟煙蒂肇禍

相關新聞

澳洲煤炭進口 陸全面解禁

在中國大陸與澳洲關係出現改善後，外電引述知情人士透露，北京當局除已允許國內進口商採購澳洲煤炭，最近更通知海關開放所有澳洲...

農村消費 45.5%首選無現金支付

中國消費者協會（中消協）13日發布的《2022年農村消費環境與相關問題調查報告》顯示，農村消費採用無現金掃碼支付的習慣已...

品春鮮踏春遊 長三角消費復甦

氣溫回暖，春光和煦。大陸長三角民眾嘗春鮮、踏春遊，消費「春意融融」。

破億美元非洲農產通關

根據上海海關消息，今年前兩個月，累計已有4萬餘噸、價值超1億美元的優質非洲農產品從上海口岸安全高效通關，進入中國大陸市場...

安徽獎補措施 加速製造業數位化

「2023年，推動重點行業規模以上製造業企業數位化改造5000個、重點行業規模以下製造業企業數位化應用3萬個。」安徽省經...

北京進出口總值 同比漲近一成

北京海關13日發布，2023年前兩個月，北京地區進出口總值5761.9億元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長8.9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦