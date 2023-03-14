海峽兩岸產業合作區 重慶授牌成立

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

海峽兩岸產業合作區（重慶）日前在重慶授牌成立，由重慶市副市長張國智授牌，建設成「台資西移」重要承接點、台資企業在西部的重要集聚地，創新渝台經貿交流合作模式。

2022年11月，重慶獲批海峽兩岸產業合作區，將重點發展電子資訊產業、智慧製造產業和生物科技及農業食品產業等。結合大陸區域協調發展戰略和台資企業發展新趨勢，採取「一區三園」模式建設大陸第六個海峽兩岸產業合作區。

合作區由重慶高新區產業園（西永微電園、金鳳電子資訊產業園）、涪陵區產業園（涪陵高新技術產業開發區）、永川區產業園（永川高新區鳳凰湖產業園）組成。

廈門銀行台商金融部的總經理王汝民表示，將利用對台商差異化瞭解，為重慶合作區打造有溫度的台商經營環境作出貢獻。

台商 廈門 開發區

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