北斗衛星導航 力推市場、國際化

根據中國衛星導航系統管理辦公室消息，北斗三號全球衛星導航系統自2020年建成開通以來，運行連續穩定可靠，持續提供功能強大的衛星導航服務，高精度、短報文等特色服務能力已得到充分驗證。

新華社報導，據統計，大陸全國已有超過790萬輛道路營運車輛、4.7萬多艘船舶、4萬多輛郵政快遞幹線車輛應用北斗系統，近8000台各型號北斗終端在鐵路領域應用推廣；北斗自動駕駛系統農機超過10萬台，覆蓋深耕、插秧、播種、植保、收穫、秸稈處理和烘乾等各個環節；2587處水庫應用北斗短報文通信服務水文監測，650處變形滑坡體設置了北斗監測站點；搭載大陸國產北斗高精度定位晶片的共享單車投放已突破500萬輛，覆蓋大陸全國450餘座城市；基於北斗高精度的車道級導航功能，已在8個城市成功試點，並逐步向全大陸普及，北斗在大陸國內導航地圖領域已實現主用地位；支持北斗短報文通信功能的手機已發佈，成為全球首款直聯衛星的智能手機。北斗系統正全力賦能各行各業，成為推動經濟社會發展的時空基石和重要引擎。

北斗系統國際化發展道路持續走實走深。「新時代的中國北斗」白皮書如期發佈。中國大陸與阿拉伯民用航空組織、阿拉伯聯合大公國簽署了衛星導航領域合作諒解備忘錄，發佈了聯合提供北斗與格洛納斯系統用戶信息支持服務的聲明，中俄衞星導航重大戰略合作項目委員會第九次會議順利召開，南非—中國衛星導航及遙感應用培訓班成果顯著，北斗系統正為推動構建人類命運共同體積極貢獻力量。

在加速推進北斗規模應用市場化、產業化、國際化發展的同時，北斗系統還將積極發展多種導航定位授時技術，2035年前建成以下一代北斗系統為核心，提供基準統一、覆蓋無縫、安全可信、便捷高效的定位導航授時服務。