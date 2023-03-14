重慶赴港招商 多領域深化合作

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據重慶市商務委消息，由重慶市商務委組織的投資促進團7日至11日在香港密集拜訪經貿機構、國際知名現代服務業企業等，全面深化各領域經貿合作。

中新社報導，香港是重慶第一大外商直接投資來源地、第一大境外投資目的地和重要貿易合作夥伴。

在香港貿發局，雙方從展會合作、貿易促進、共同融入一帶一路建設、完善合作機制等方面展開深入探討。今年，重慶市商務委將繼續支持企業參加香港美食展、香港電子展、香港眼鏡展等重點展會，並邀香港貿發局組織經貿代表團赴渝考察

為著力提升重慶綜合服務領域能力，重慶投資促進代表團與香港怡和集團、太古集團、招商局集團等相關負責人就重慶建設國際消費中心城市、國家重要先進製造業中心、共同推進西部陸海新通道建設、獲批服務業擴大開放綜合試點等合作新空間進行了探討。

為助力重慶建設西部金融中心，重慶投資促進代表團與東亞銀行、恒生銀行、中復證券等金融機構就發揮香港全球金融網絡優勢，助力重慶引入國際資本，以及在數位經濟領域設立產業基金進行交流，探索了具體化、清單化的合作路徑。 　　

重慶市商務委副主任王玨表示，重慶投資促進代表團此行通過點面結合、區縣聯動、政策打包方式積極推介，希望香港各方為重慶建設內陸開放重鎮出謀劃策，在招商引資、產業合作、平台共建等方面進一步加強溝通交流。 　

香港 考察

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