廣西外貿 前2月增長46.5%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

3月12日，廣西壯族自治區商務廳介紹，2023年以來，廣西持續提升口岸運行效率，強化供應鏈平台支撐，抓好開放平台建設，支持外貿企業出海搶訂單開拓市場，外貿進出口額實現開門紅。

中新社報導，南寧海關當天提供數據顯示，今年前2個月，廣西外貿進出口額達1020.2億元（人民幣，下同），比去年同期（下同）增長46.5%。 　　

在主要的貿易夥伴中，廣西對「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成員國、中東國家、非洲以及香港地區外貿額增勢顯著，其中，對中東國家進出口93.8億元，同比增長175.7%。　 　　

南寧海關分析認為，廣西外貿的高速增長得益於當地企業積極開拓東協等國際市場。今年以來，廣西深入實施千企開拓外貿強基礎工程，支持企業組團出海，組織重點外貿企業赴柬埔寨、馬來西亞新加坡、越南、印尼、泰國等東協國家開展市場開拓活動。 　　

今年1月—2月，廣西對東協進出口453.9億元，同比增59.4%，其中，對越南進出口323.3億元，同比增長55.6%；對泰國、新加坡、柬埔寨進出口同比分別增長107.1%、156.1%、308.4%。

廣西特色優勢產品出口亦展現強勁動力。其中，廣西汽車生產企業深挖海外市場需求，搭建完善配套服務網絡，逐漸打開全球市場，前2個月，廣西新能源汽車出口2487輛，價值2.3億元，同比增長199.9倍。 　　

廣西商務廳表示，將建立重點外貿企業聯繫服務機制，繼續組織企業赴東協、歐盟、日本等地開展經貿活動，拓展境外市場。　　

東協 馬來西亞 新加坡

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