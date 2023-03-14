大灣區電子產業 赴東北搶商機

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
粵港澳大灣區電子產業，是大陸電子信息產業發展的晴雨表。圖為香港媒體高層大灣區參訪團來到廣東東莞，考察國際機器人產業基地。（香港中通社）
粵港澳大灣區電子產業，是大陸電子信息產業發展的晴雨表。圖為香港媒體高層大灣區參訪團來到廣東東莞，考察國際機器人產業基地。（香港中通社）

35歲的付野回到家鄉吉林創業兩年，信心愈發增加。兔年春節後開工以來，他的兩部手機電話、訊息不停，他用粵語或普通話與遠在千里之外的合作夥伴和客戶溝通。

中新社報導，2021年8月以前，付野在粵港澳大灣區深耕電子信息產業，並賺得第一桶金。那裡是中國大陸電子信息產業發展的晴雨表，海內外業務並重。 　　

近些年，大陸持續優化科技領域發展布局，電子信息產業自主創新能力不斷提升。但因產業鏈較長，部分企業受到市場逐漸飽和、要素成本上升等因素影響，開始尋求新的藍海，產業升級和遷移同步加快。 　　

距大灣區千里之遙的東北縣城永吉洞察到上述變化，提前布局招攬遷移的企業。付野便是試水者之一。約在兩年前，他投資1.5億元人民幣在永吉縣創辦了吉林耀迅實業有限公司，設立了研發中心和生產廠房。 　　

具有沿邊近海優勢的吉林省，加工製造業發達，是大陸一帶一路向北開放的重要窗口。該省東端的琿春地處中俄朝三國交界，與韓國、日本隔海相望，是吉林乃至大陸對外貿易、對外交流的重要通道。 　　

付野表示，經過仔細考察，他認為扎根家鄉進而開拓一片全新市場，是一個極為明智的選擇。 　　

付野的企業主要生產智能鎖、成品機器人、可穿戴設備。付野認為，東北老工業基地在能源、土地、優惠政策等方面很有優勢。 　　

最近幾年永吉縣已經引來多家來自粵港澳大灣區的電子產業鏈企業。功率半導體、PCB電路板、晶片生產線耗材等產品通過中歐班列、綜合保稅區等平台，從這個縣城發往歐洲和東北亞地區各國。 　　

「加上之前已經非常穩定的越南、馬來西亞等東南亞各國客戶市場，我們的收益非常可觀。」付野直言，目前已有部分與其關聯的上下游企業在籌畫落地，成本有望進一步降低。 　　

在粵港澳大灣區打拚了近20年的莊少龍，也來到永吉縣投資創業，他的企業可生產PCB電路板。「汽車製造是吉林省的支柱產業，我們正努力聯合上下游夥伴做好科研攻關，商機無限。」他說。 　　

目前，永吉縣專門建設了電子信息產業園，讓落地的電子信息企業獲得集群發展。吉林省也在計畫，至2025年，培育一批專精特新小巨人企業，爭取一批特色優勢產品進入全球市場及高端產業鏈。 

馬來西亞 客戶 創業

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