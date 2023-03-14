陸金所 去年獲利減47%

大陸中小企業金融服務機構、中國平安旗下美股上市公司陸金所控股昨（13）日發布2022年第4季及全年財報顯示，陸金所控股第4季虧損人民幣8.06億元，累計去年全年淨利潤人民幣87.75億元（約新台幣390億元），年減47.5%。

陸金所控股董事長兼首席執行官趙容奭表示，第4季運營狀況尤具挑戰性，不利的宏觀經濟環境尤其影響中小型企業核心客戶。

趙容弼指出，結合宏觀環境回暖、資本金雄厚等有利因素，公司將根據區域及行業特點實行差異化經營策略，進一步提升中小企業融資服務的深度與廣度。同時將進一步優化業務模式，以提升利率水平與中長期業務可持續性。

陸金所控股財報顯示，陸金所控股2022年營收人民幣581.16億元，年減6%；淨利潤人民幣87.75億元，年減47.5%。陸金所表示，去年下半年繼續分紅每ADS為5美分，全年每ADS合計分紅22美分，2022年全年分紅率提升至40%。

陸金所控股首席財務官徐兆感表示，由於宏觀經濟波動和不確定性持續存在，公司採取戰略措施增強業務模式，優化成本。去年第4季，公司成功將運營相關費用年減20.8%。

陸金所控股表示，隨著業務模式演變，公司收入結構發生變化，承擔更多信用風險。陸金所控股基於技術平台收入年減33.5%，主因新增貸款銷售減少和收益率降低導致零售信貸服務費下降，及交易量下降導致轉介費和其他基於技術平台收入減少；但淨利息收入與擔保收入在消費金融貸款增加與公司承擔信用風險增加之下，分別年增3.2%與2.2%。

陸金所控股在截至去年底累計服務約1,900萬名借款人，年增12.9%；賦能的零售信貸餘額為人民幣5,765億元。

陸金所控股管理層在業績電話會中表示，公司在去年11月推出中小企業主生態圈「陸店通」，截至2022年12月底已擁有25萬名註冊用戶，並在2023年前兩個月增長約五倍。如按此估算，「陸店通」的註冊用戶數已超過百萬。

此前，北大光華管理學院、北大企業大數據研究中心等機構2月發起的《中國小微經營者調查》顯示，中小企業群體在今年1月信心回暖，有84%的中小型企業表示對今年生意有信心。