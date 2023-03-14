碧桂園 估虧損311億元
碧桂園公司昨（13）日發布獲利預警指出，初估去年全年虧損約人民幣55億至75億元（約新台幣244億元至311億元），主要原因是房市不佳、庫存跌價損失及匯兌損失。相較碧桂園2021年淨利潤人民幣268億元，由盈轉虧的變化顯示大陸房市的慘況。
碧桂園表示，虧損主要有三方面的原因：一是受房地產行業整體經營不佳及疫情影響，毛利率下降；二是面對市場變化的不確定性，對存貨進行較大額的減值計提；三是受美元升值影響，公司在2022年形成較大額的匯兌損失，致使歸母淨利潤在公司上市以來首次轉負。
碧桂園公司董事會認為，上述虧損的影響因素多為非現金性質，仍對公司未來的發展充滿信心。
2021年下半年以來，房地產市場深度下行，中指研究院資料統計顯示，2022年中國百強房企業全年銷售總額為人民幣7.5兆元，年降41.3%。
碧桂園表示，雖然市場形勢異常艱難，但公司堅持對客戶、對社會負責，在本輪下行周期，公司以現金流為核心管理目標，基於「最小代價，最大價值」，保證有充足的資源推動房屋的交付以及各項債務的如期兌付。去年碧桂園按時按質保證產品交付，全年累計交付房屋近70萬套，穩居行業第一且大幅領先同行。
去年在公司上下全力自救和監管部門、金融機構對優質民營房企的大力支持下，碧桂園年內到期債券已全部如期償付完畢，沒有出現任何違約或延遲支付本息的情況，保持著良好的信用記錄。迄今為止，公司現金流保持平穩，融資渠道保持暢通。
碧桂園多次獲監管部門支持發行債券，是行業為數不多能夠完成多品種融資發行的優質民營房企。此外，公司已先後與數十家銀行簽署戰略合作協定，獲得逾人民幣3,000億元意向性綜合授信支持。
碧桂園總裁莫斌在集團2023年年會上表示，房市更為積極的政策信號正在持續釋放，市場一定會復甦，但復甦的過程一定會分化，今年不片面追求規模，而要真正走有質量的發展之路，並結合科技建造體系，持續提升全周期綜合競爭力。
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