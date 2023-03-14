受到美國聯準會升息預期回落，美元指數走跌影響，離岸與在岸人民幣雙雙走高。人民幣對美元在岸價昨（13）日下午盤收6.9005元，較前日升值648個基點或0.93%，盤中最高來到6.8662元，一度升至近千個基點，創逾一周高點。分析認為大陸出現系統性風險機率不高，人民幣匯率預計以穩中略偏強為主。

人民幣對美元離岸價13日一度升破6.87元。而大陸官方昨日開出的中間價6.9375元，較前日6.9655元上調280個基點，同樣創一周新高。

美國矽谷銀行10日遭到存款擠兌後倒閉，成為美國歷史上第二大規模的銀行倒閉事件。受到該效應影響，美元指數連續走低，自9日盤中高點105.7一路走低至13日盤中低點103.67，13日跌幅超過0.8%。

圖／經濟日報提供

面對矽銀風暴，美國聯準會、財政部、聯邦存款保險公司（FDIC）12日發布聯合聲明稱，自13日開始，儲戶可以支取他們所有資金。不會由納稅人來承擔與矽銀破產有關的任何損失。

交易員指出，美國上周公布的非農數據顯示美國就業市場略放緩，美元因而承壓。而美監管當局表示要出手穩銀行業推高了風險偏好。如果本周美國通膨數據和緩，人民幣或仍存反彈空間；也有交易員認為，美矽銀事件緩和聯準會升息的預期，中美息差倒掛也有所緩和。

中信證券指出，預計美矽銀破產外溢影響有限，未來聯準會緊縮節奏判斷將重回到通膨邏輯，但考慮到美國銀行流動性壓力，預計未來聯準會升息節奏更為謹慎。

華泰證券分析，美元流動性並未因矽銀事件變得緊張，美元暫未體現避險屬性，隨著利率下跌。短期美元走勢核心驅動重新回到聯準會升息進程，但如果後續出現系統性風險，在避險情緒驅動下，美元仍存在階段性走強可能。

此前，人行行長易綱在日前記者會上表示，近年人民幣匯率市場化形成機制使得匯率彈性增強，人民幣兌美元匯率的破7不再是心理障礙。總體看，今年人民幣匯率還會在合理均衡水平上保持基本穩定，雖會有小幅波動，但對經濟是有好處的。