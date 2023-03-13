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為提振市場信心 中國央行行長留任

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
現任央行行長易綱留任行長之位，專家分析，中國目前面對經濟逆境，讓財經專家留任，有助於安撫市場與投資者。（Photo on Wiki Commons）
現任央行行長易綱留任行長之位，專家分析，中國目前面對經濟逆境，讓財經專家留任，有助於安撫市場與投資者。（Photo on Wiki Commons）

房地產危機爆發、全球金融衰退風險，加上尚未從疫情復甦，中國力保央行行長與財務部長留任！現任央行行長易綱因為被排除共產黨中央委員會外，外界普遍預測他將卸任，但卻意外被留。專家分析，中國目前面對經濟逆境，讓財經專家留任，有助於安撫市場與投資者。

行長留任 提振市場信心

路透社》報導，中國正歷經金融改革的人事變動，但易綱、財政部長劉昆及商務部長王文濤等人皆獲留任。因為易綱並非第20屆中共中央委員會成員、也非人大代表，外界一度預期他將卸任央行行長，留任一舉出乎眾人預期。

半島電視台》報導，上海保銀資產管理公司經濟學者張志威表示，這項人事決策令市場驚喜，但因為中國面對複雜的經濟與金融挑戰，政府讓高階財經專家留任可提振市場與投資者的信心。

目前中國正從疫情中掙扎復甦，加上房地產市場依舊低迷，該國經濟成長前景不明。雖然在結束動態清零的政策後，中國消費支出已出現反彈上升跡象，但全球經濟成長乏力，出口繼續萎縮。

行長背景連接美國

分析指出，易綱面臨著艱鉅的任務，一方面要促進疫後復甦、一方面又要控制通膨、維持人民幣匯率穩定，預期易綱任內仍會維持一貫的穩健作法，不會再大幅放寬貨幣政策。

易綱是美中建交後，首批前往美國留學的中國學生之一，並在伊利諾大學獲得經濟學博士學位，也曾在美國大學任教。後續，回到中國加入中國人民銀行，經手過許多政府貨幣與外匯的政策，並於2018年晉升央行行長。

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美國 中國人民銀行

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