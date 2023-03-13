綏中海上油田 產油破1億立方米

根據中國海油天津分公司消息，中國大陸最大海上自營油田——綏中36-1油田累計生產原油突破1億立方公尺。

中新社報導，據瞭解，綏中36-1油田地處北緯40度的冰區，屬於稠油油田，開發難度非常大。中國海油自主攻克海上稠油開發技術，具備了自主開發海上大型整裝油田和稠油油田的能力。1993年，綏中36-1油田試驗區成功建成投產，成為大陸自營勘探開發的第一個海上現代化油田，在中國海洋石油工業發展史上具有里程碑意義。

2009年，隨著綏中電網的建成投用，油田用電穩定性得到了顯著提升，大幅減少異常關斷導致電泵故障的概率。為推進油田智能化管理，自2016年開始，綏中36-1油田加大有纜、無纜智能分注技術應用力度，並以提高利用率為目標持續完善。經過近30年的滾動開發，綏中36-1油田已擁有19座生產平台，高峰期時，年產原油超過500萬立方公尺。

目前，綏中36-1油田共有70口油井運轉天數超過2000天，其中有32口油井運轉超過3000天。並且該油田已培育出7口累產超過百萬立方公尺的油井，並且連續12年實現年產油氣當量超350萬立方公尺。