陸A股公司海外發行GDR 41家加快推進

大陸A股上市公司正大步邁進海外資本市場，有統計顯示，截至3月10日，自2022年以來，已有52家A股上市公司宣布籌畫發行全球存託憑證（GDR），其中11家成功在瑞士或英國上市。目前還有41家正推進GDR上市進程，其中22家均在今年披露最新進展，境外發行GDR步伐明顯加快。

方大炭素3月10日發布公告稱，該公司正在申請發行GDR並計畫在瑞士證券交易所（瑞交所）上市，已確定此次發行的最終價格為每單位GDR為8.63美元，預計將於3月15日（瑞士時間）左右正式上市。

不僅方大炭素，還有許多A股企業都將目光瞄準了全球化布局，擬利用海外資本市場，為海外項目建設提供資金支援，擴大海外市占，提升品牌國際影響力。

一位不願具名的業內人士向《證券日報》表示，A股市場的國際化程度不斷提高，許多企業有意願通過在海外發行GDR吸引更多境外投資者。其次，隨著中國資本市場的改革和開放，許多A股上市公司面臨業務國際化和海外併購等需求，通過GDR發行融資更加方便。

在上述52家奔赴境外上市的企業中，「新經濟」含量顯著上升，主要涉及新能源、新材料、TMT、新消費、醫藥等板塊。其中，涉及新能源企業居多。截至目前，已有超20家新能源產業鏈相關企業成功發行或籌畫發行GDR。

進入2023年以來，上市公司境外發行GDR步伐明顯加快。在目前41家正在推進GDR上市進程的上市公司中，22家披露了最新進展。其中，方大炭素步伐最快，還有16家企業的GDR項目獲瑞交所監管局附條件批准，2家獲證監會受理，7家獲股東大會審議通過。

業內人士指出，GDR的發行流程如今越來越優化，審批流程越來越順暢，發行折價率越來越合理，對戰投吸引力越來越大，該模式有望在未來一段時間成為中資出海的主流方式。