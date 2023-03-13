14日起跑 中外律師事務所 可在深圳前海聯營

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省司法廳近日印發《廣東省司法廳關於在前海深港現代服務業合作區開展中外律師事務所聯營試點實施辦法》（簡稱實施辦法），將於3月14日正式實施。

中新社報導，《實施辦法》分為六部分，共29條，明確了符合條件的中國大陸律師事務所可與符合條件的外國律師事務所，按照協議約定的權利和義務在前海合作區內實行聯營，以分工協作方式，向中外客戶分別提供涉及中國大陸和外國法律適用的法律服務，或者合作辦理跨境和國際法律事務。

中國大陸律師事務所申請參與聯營試點，應當具備下列條件：成立滿5年；採用合夥形式；有專職執業律師50人以上；具有較強的法律服務能力，內部管理規範；最近三年內未受過行政處罰或者行業處分；近三年內律師事務所合夥人及律師隊伍保持相對穩定；總所設在廣東省內，或者設在其他省、自治區、直轄市且在廣東省內設立分所。其中，中國大陸律師事務所分所不得作為聯營一方的主體申請聯營。

外國律師事務所申請聯營，應當具備下列條件：在其本國合法設立，並且沒有因違反律師職業道德、執業紀律受過處罰；已在廣東省設立代表機構滿3年，或者已在其他省、自治區、直轄市設立代表機構滿3年且已在廣東省設立代表機構，已設立的代表機構近3年內未受過中國大陸監管部門的行政處罰。其中，外國律師事務所駐大陸代表機構不得作為聯營一方的主體申請聯營。

廣東省司法廳介紹，深圳前海是目前廣東獲准開展中國大陸律師事務所與外國律師事務所聯營試點的唯一地區。試點工作的開展將有利於進一步提升前海法律事務對外開放水平，吸引和聚集更多優秀的境外法律服務人才來粵執業。

律師 廣東

延伸閱讀

食不食油餅？中國小黑子投放「雞你太美」至紐約時代廣場 給美國人只因震撼直呼划算

勾結大陸女律師詐明泰科技 法務主管判2年卻因酒駕沒緩刑

推廣新能源汽車 廣東完善充電建設

廣東力擴新能源車消費：推動充電設施建設

相關新聞

陸新能源車產銷回暖 出口報喜

產銷同比分別增長48.8%和55.9%，環比分別增長30%和28.7%，出口同比增長79.5%，中國汽車工業協會近日發布...

直播帶貨 大陸農村女性新農潮

「沃柑不打蠟，在樹上自然成熟，皮薄肉嫩、原汁原味，喜歡的寶寶直接拍。」在湖南江永縣粗石江鎮槐木村一家沃柑果園，穿瑤族服的...

14日起跑 中外律師事務所 可在深圳前海聯營

廣東省司法廳近日印發《廣東省司法廳關於在前海深港現代服務業合作區開展中外律師事務所聯營試點實施辦法》（簡稱實施辦法），將...

陸A股公司海外發行GDR 41家加快推進

大陸A股上市公司正大步邁進海外資本市場，有統計顯示，截至3月10日，自2022年以來，已有52家A股上市公司宣布籌畫發行...

看好今年經濟 陸嚴打統計造假

受疫情、國際情勢等影響，中國大陸去年GDP增長率遠低於設定目標。展望今年，大陸國家統計局局長康義昨表示，他對今年經濟整體...

綏中海上油田 產油破1億立方米

根據中國海油天津分公司消息，中國大陸最大海上自營油田——綏中36-1油田累計生產原油突破1億立方公尺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦