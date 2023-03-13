直播帶貨 大陸農村女性新農潮

「沃柑不打蠟，在樹上自然成熟，皮薄肉嫩、原汁原味，喜歡的寶寶直接拍。」在湖南江永縣粗石江鎮槐木村一家沃柑果園，穿瑤族服的宋春姣正直播賣沃柑。

中新社報導，中國大陸傳統農業大縣江永盛產香柚、香芋、香米等特色農產品。宋春姣最初在微信朋友圈銷售這些「寶貝」。多次參加江永縣舉辦的電商技能培訓後，她熟練掌握了短影音拍攝和直播帶貨技能，成為村裡電商直播小站站長。

手機當新農具、流量當新農資、直播成新農活，宋春姣通過直播帶貨等管道，年銷售江永香柚、沃柑等水果超180萬斤（1斤為500克），帶動全村發展水果2000餘畝。去年，宋春姣又成立電子商務公司，培養農村婦女直播帶貨。「她們以前在家務農或做零工，收益不多。現在，拍攝、剪輯、帶貨樣樣精通，月收入都超過5000元人民幣。」宋春姣說。

在加速推進鄉村振興的大陸農村，許多和宋春姣一樣掌握互聯網技術的女性變身帶貨主播，利用網路直播、短影音推介農村美景、土特產，希望的田野上興起「山貨經濟」。

平台用工、共享經濟、網紅經濟等新產業、新業態、新商業模式（簡稱三新經濟）拓寬女性就業管道，增加女性就業機會。特別是在鄉村振興中，務農女性也在三新經濟中實現非農就業。據《2021中國農村婦女就業調研報告》顯示，在人工智能訓練師和村淘電商主播中，女性分別佔62.3%、53%。

「廣大農村女性成為鄉村振興道路上不可或缺的『她力量』。」江永縣電商辦負責人李悅蕾說，該縣通過舉辦短影音、直播培訓，培育女性網紅幾十餘人，覆蓋全縣水果大鎮，成為農村推介官、形象大使，讓農特產品出圈，掀起網消新高潮。

大陸農村女性在就業方式、創業領域發生的重要變化，離不開官方政策和婦聯組織的幫助，包括推動相關部門給予貼息貸款政策支持和女性創業者專項貸款，開辦婦女創業電商培訓班等。不過，一些專業電商人士認為，如何真正發揮女性就業和經濟潛力，還需更加深入的實踐，並讓更多女性參與到技術創新、技術升級中。