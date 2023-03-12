陸政府部門人事出爐！發改委鄭柵潔出任、人行易綱續任

大陸第14屆全國人大一次會議12日9時舉行第5次全體會議，會議中投票決定政府部門所有部會首長人選，此前多方推測的人事更迭塵埃落定。會中大陸國務院總理李強提名的丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中無意外擔任國務院副總理；國防部長由李尚福擔任；外界關注財經人事：人行行長易綱、科學技術部長王志剛、財政部長劉昆、商務部長王文濤續續任。備受矚目的大陸發改委主委則由安徽省委書記、曾擔任國台辦副主任鄭柵潔擔任。

此外，李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛當選為國務委員人選。

此前，國務院副總理人選符合預期，其中預計何立峰將擔綱先前劉鶴的角色，主管經濟、金融和工業；丁薛祥也將負責大陸國內經濟政策。

大陸發改委主任由鄭柵潔出任，他此前在福建省擔任發改委主任、浙江省委副書記與安徽省委書記。值得注意的是，他在2017年擔任過國台辦副主任。得票上，反對與棄權各1票。

眾所關注的國防部長人選無意外地由李尚福全票通過擔任，其具有航天背景，長年在西昌衛星發射中心工作。他在2018年遭到美國以涉及俄羅斯武器交換為由被制裁。

另一熱議的人行行長人選，原本外界推論可能由習近平親信、中信集團董事長朱鶴新擔任，大陸證監會會長易會滿也在外媒推測名單之內。不過最後仍由易綱續任。得票上，反對與棄權各1票。

大陸所有部會首長名單出爐：秦剛（外交部部長），李尚福（國防部部長），鄭柵潔（大陸發改委主任），懷進鵬（教育部部長），王志剛（科學技術部部長），金壯龍（工信部部長），潘岳（國家民族事務委員會主任），王小洪（公安部部長），陳一新（國家安全部部長），唐登傑（民政部部長），賀榮（司法部部長），劉昆（財政部部長），王曉萍（人力資源和社會保障部部長），王廣華（自然資源部部長），黃潤秋（生態環境部部長），倪虹（住房和城鄉建設部部長），李小鵬（交通運輸部部長），李國英（水利部部長），唐仁健（農業農村部部長），王文濤（商務部部長），胡和平（文化和旅遊部部長），馬曉偉（國家衛健委主任），裴金佳（退役軍人事務部部長），王祥喜（應急管理部部長），易綱（中國人民銀行行長），侯凱（審計署審計長）。