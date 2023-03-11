快訊

SVB關閉投資人急領錢 她存款3億狂CALL銀行：人生最糟的18個小時

好天氣沒了！明午後變天越晚越冷 「這2地」出門帶傘

經典賽／背水一戰透露中華抗荷打線 林岳平：複製貼上

中國房企債務重組談判停滯 拖累房地產行業復甦

中央社／ 台北11日電

美媒報導，中國開發商就300多億美元違約債務與境外債券投資者進行的談判進展寥寥，在中國房地產業試圖重振之際，為該行業平添不確定性。

華爾街日報中文網10日報導，中國房地產行業去年急劇放緩之際，數十家中國開發商發生美元債券違約，就此與境外基金管理機構展開漫長且艱難的談判。

其中，中國恆大集團已兩度錯過提交境外債務重組計畫的截止期限。2021年12月發生違約時，恆大有超過200億美元未償國際債券。恆大和其他陷入困境中國開發商的國際債權人已耐心漸失。

發生債券違約的許多房地產開發商目前仍在中國經營，意味著它們將這些債務談判視為重振旗鼓、擺脫行業低迷態勢的長期規劃一部分。但這些談判很多都進展緩慢，為該行業增加了不確定性。

中國官方掀起的房地產整頓行動導致去年新屋銷售大幅下滑之後，該行業正試圖從這場整頓風暴的影響中復甦。房地產行業曾是中國經濟關鍵驅動力之一，但最近已成為拖累經濟的重要原因。

標普全球評級（S&P Global Ratings）的分析說，陷入困境的開發商與債權人僵持的時間越長，購屋者對於自該開發商手中買房就越沒信心。

標普全球評級並指出，中國房企去年有超過300億美元的國際債券未能及時償付。

重組工作進展緩慢讓國際投資者付出代價，包括一些不良債務基金，這些基金自2021年下半年以來購買了花樣年控股集團、中國恆大和佳兆業集團控股等公司的美元債券。

據財經數據供應商慧甚（FactSet），去年秋季上述公司的違約美元債券價格跌至不到面值的10%。儘管已脫離低點，但當前價格仍反映出復甦預期微弱。

標普全球評級最近舉辦的一次會議中，逾78%的與會者認為，大多數中國房企至少需要兩年才能完成與投資者的談判；約80%人士則認為，投資者能拿回的金額僅相當於面值的30%或更少。

房地產 債務 標普

延伸閱讀

名人找個家／吳大任：買房重時機

百年一遇！與市政府同步開發 6字頭超值價 全國買盤湧入！房市回歸基本面 自住客、置產客緊抓機會 輕鬆入主

天上飛的地上跑的都有它 100元的鴻海可以進場嗎？

債券現在是買點嗎？專家教如何買進：相對股票安全性高出許多

相關新聞

中國富戶資產164兆 為GDP 1.4倍

根據「中國統計年鑑2021」，中國2020年家庭數量為4億9415.7萬戶，10日出爐的財富報告指出，中國位於金字塔頂端...

陸企跨境出海發行GDR蔚然成風 41家Ａ股公司正推進

大陸A股上市公司正大步邁進海外資本市場，有統計顯示，截至3月10日，自2022年以來，已有52家A股上市公司宣布籌畫發行...

陸超30個汽車品牌推購車補貼 地方政府攜企業一起拚消費

擴大內需、恢復消費將為今年中國大陸的重點經濟工作，其中，作為大宗消費品的汽車自然成為各地政府及企業刺激消費重點。據統計，...

比亞迪動力電池2月市占創新高 僅差寧德時代9個百分點

據中國汽車動力電池產業創新聯盟（下稱：創新聯盟）發布最新數據，今年2月大陸國內動力電池企業裝車量排行榜上，比亞迪市占創下...

陸港股匯市 未見習近平連任慶祝行情

中共總書記習近平昨（10）日在大陸全國人大會議上無意外全票當選國家主席、中央軍事委員會主席，正式開啟其第三任「三位一體」...

中興通訊去年每天賺1億

中興通訊昨（10）日公布年報，受到運營商網路、政企業務和消費者業務三大業務的收入均實現增長影響，2022年淨利潤人民幣8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦