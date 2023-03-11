快訊

李強當選大陸新任總理 3票反對 8票棄權

帶國一妹開房拍片被抓包…他求妻寫道歉信求饒 法官打臉「無心悔過」

影／他戴神帽領贓款被逮 「三鐵冠軍帽」不保佑做壞事的人！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比亞迪動力電池2月市占創新高 僅差寧德時代9個百分點

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
今年2月大陸國內動力電池企業裝車量排行榜上，比亞迪市占創下歷史新高的34.19％，僅差寧德時代不到10個百分點。圖/網路照片
今年2月大陸國內動力電池企業裝車量排行榜上，比亞迪市占創下歷史新高的34.19％，僅差寧德時代不到10個百分點。圖/網路照片

據中國汽車動力電池產業創新聯盟（下稱：創新聯盟）發布最新數據，今年2月大陸國內動力電池企業裝車量排行榜上，比亞迪市占創下歷史新高的34.19％，僅差寧德時代不到10個百分點。

據界面新聞，寧德時代2月仍以9.6 GWh（百萬度）的裝車量排名第一，年增18％。但寧德時代的市占率已降至43.8％，為十個月來的新低。這也是自去年11月以後，寧德時代市占率連續第四個月出現下滑。

比亞迪的裝車量僅次於寧德時代，今年2月其裝車量為7.5 GWh，市占率為34.19％，再度創下歷史新高。目前，比亞迪與寧德時代的市占率僅相差9.61個百分點。去年全年，雙方的市占曾相差約25個百分點。

比亞迪的動力電池主要供應自家公司的新能源汽車，寧德時代則面向外部車企客戶。兩家公司的技術路線也各有側重，比亞迪的裝車量全部來自於磷酸鐵鋰電池，寧德時代則兼顧三元和磷酸鐵鋰兩種電池，並以前者為主。

今年2月，比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車量達7.5 GWh，市占率接近一半，排名行業首位。寧德時代三元動力電池裝車量為4.4 GWh，大陸國內市占率超65.5％。

中創新航繼續保持大陸國內市占第三，今年2月該公司裝車量為1.62 GWh，市占率為7.39％，為近八個月來的新高。國軒高科和億緯鋰能分別位列第四、第五。今年2月前者的裝車量為0.78 GWh，市占率為3.58％；後者的裝車量為0.71 GWh，市占率為3.25％。

裝車量位列第六至第十名的分別為LG新能源、欣旺達、蜂巢能源、孚能科技和瑞浦蘭鈞，市占率分別為2.3％、1.77％、0.93％、0.88％和0.38％。

創新聯盟數據顯示，今年2月，大陸國內動力電池裝車量21.9 GWh，年增約六成。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量為15.2 GWh，年增95％，占總裝車量的近七成，創下歷史新高。三元電池裝車量為6.7 GWh，占總裝車量剩餘三成。

磷酸鐵鋰和三元電池是大陸國內動力電池兩大主流技術路線。磷酸鐵鋰無需使用鎳、鈷等昂貴資源，在安全性和成本方面更有優勢。2018至2020年，大陸國內磷酸鐵鋰電池的裝車量均低於三元電池。2021年7月，磷酸鐵鋰電池的市占超越三元電池，直到現在保持了近兩年的領先。

寧德時代 市占率 客戶

延伸閱讀

80萬元有找！ Toyota與比亞迪合作的純電轎車bZ3售價與編成公布

巴菲特依然愛電動車？ 股神低調加碼投資這公司

超級賺！Tesla賣一輛車的獲利是Toyota的5倍啊

不買Ford德國工廠了？比亞迪或許會在歐洲自己蓋一座！

相關新聞

比亞迪動力電池2月市占創新高 僅差寧德時代9個百分點

據中國汽車動力電池產業創新聯盟（下稱：創新聯盟）發布最新數據，今年2月大陸國內動力電池企業裝車量排行榜上，比亞迪市占創下...

陸港股匯市 未見習近平連任慶祝行情

中共總書記習近平昨（10）日在大陸全國人大會議上無意外全票當選國家主席、中央軍事委員會主席，正式開啟其第三任「三位一體」...

中興通訊去年每天賺1億

中興通訊昨（10）日公布年報，受到運營商網路、政企業務和消費者業務三大業務的收入均實現增長影響，2022年淨利潤人民幣8...

深汕區取消個人住房限購

深圳市深汕特別合作區住房建設和水務局日前發布「通知」，該通知涉及深汕特別合作區限購和限售政策調整，其中取消個人商品住房限...

陸上月新增貸款 攀高

大陸央行昨（10）日公布2月金融數據，其中新增人民幣貸款1.81兆元，比上年同期多增5,928億元，代表信貸在2月強勢延...

陸發改委會見高通副總裁

大陸國家發改委網站公布，發改委國際司副司長高健會見高通全球高級副總裁葉小偉一行。雙方圍繞高通未來在華發展等議題進行交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦