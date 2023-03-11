比亞迪動力電池2月市占創新高 僅差寧德時代9個百分點

據中國汽車動力電池產業創新聯盟（下稱：創新聯盟）發布最新數據，今年2月大陸國內動力電池企業裝車量排行榜上，比亞迪市占創下歷史新高的34.19％，僅差寧德時代不到10個百分點。

據界面新聞，寧德時代2月仍以9.6 GWh（百萬度）的裝車量排名第一，年增18％。但寧德時代的市占率已降至43.8％，為十個月來的新低。這也是自去年11月以後，寧德時代市占率連續第四個月出現下滑。

比亞迪的裝車量僅次於寧德時代，今年2月其裝車量為7.5 GWh，市占率為34.19％，再度創下歷史新高。目前，比亞迪與寧德時代的市占率僅相差9.61個百分點。去年全年，雙方的市占曾相差約25個百分點。

比亞迪的動力電池主要供應自家公司的新能源汽車，寧德時代則面向外部車企客戶。兩家公司的技術路線也各有側重，比亞迪的裝車量全部來自於磷酸鐵鋰電池，寧德時代則兼顧三元和磷酸鐵鋰兩種電池，並以前者為主。

今年2月，比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車量達7.5 GWh，市占率接近一半，排名行業首位。寧德時代三元動力電池裝車量為4.4 GWh，大陸國內市占率超65.5％。

中創新航繼續保持大陸國內市占第三，今年2月該公司裝車量為1.62 GWh，市占率為7.39％，為近八個月來的新高。國軒高科和億緯鋰能分別位列第四、第五。今年2月前者的裝車量為0.78 GWh，市占率為3.58％；後者的裝車量為0.71 GWh，市占率為3.25％。

裝車量位列第六至第十名的分別為LG新能源、欣旺達、蜂巢能源、孚能科技和瑞浦蘭鈞，市占率分別為2.3％、1.77％、0.93％、0.88％和0.38％。

創新聯盟數據顯示，今年2月，大陸國內動力電池裝車量21.9 GWh，年增約六成。其中，磷酸鐵鋰電池裝車量為15.2 GWh，年增95％，占總裝車量的近七成，創下歷史新高。三元電池裝車量為6.7 GWh，占總裝車量剩餘三成。

磷酸鐵鋰和三元電池是大陸國內動力電池兩大主流技術路線。磷酸鐵鋰無需使用鎳、鈷等昂貴資源，在安全性和成本方面更有優勢。2018至2020年，大陸國內磷酸鐵鋰電池的裝車量均低於三元電池。2021年7月，磷酸鐵鋰電池的市占超越三元電池，直到現在保持了近兩年的領先。