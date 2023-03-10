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第17屆兩岸信息產業和技術標準論壇 3月15日舉行

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

大陸國台辦發言人馬曉光3月10日表示，由大陸中國通訊標準化協會、中國電子工業標準化技術協會、海峽兩岸通信交流協會與台灣華聚產業共同標準推動基金會共同主辦的第17屆海峽兩岸信息產業和技術標準論壇，將於3月15日以視訊連線方式在北京市和台北市同步舉行。

馬曉光表示，本屆論壇將圍繞半導體照明、顯示技術與應用、太陽能光伏、鋰離子電池、開放計算架構生態、雲計算、智能製造、移動通信、網路演進、服務應用、車聯網等議題，開展研討交流。兩岸有關協會、研究機構、知名企業負責人和專家學者100餘人將出席論壇。論壇將發布多項兩岸共通標準和共識。

自2005至今，兩岸標準論壇已在兩岸成功舉辦了16屆，累計公布了65項共通標準、5本案例彙編和2本產業白皮書、達成453項共識，簽署了14個合作備忘錄，成為兩岸信息產業和技術標準合作的重要平台，為推動兩岸相關領域交流合作、融合發展發揮了積極作用。

馬曉光 北京 半導體

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