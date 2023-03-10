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陸2月汽車產銷量明顯增長 出口年增超8成

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
2月大陸汽車企業出口32.9萬輛，年增82.2％，表現亮眼。圖/網路照片
2月大陸汽車企業出口32.9萬輛，年增82.2％，表現亮眼。圖/網路照片

據中國汽車工業協會（中汽協）10日發布最新數據顯示，2月大陸汽車產銷量分別達到203.2萬輛和197.6萬輛，月增27.5％和19.8％，年增率分別為11.9％和13.5％。值得注意的是，2月大陸汽車企業出口32.9萬輛，年增82.2％，表現亮眼。

中汽協表示，因去年同期及今年1月均為春節月，基數相對較低，疊加2月各地陸續發布汽車促消費及車企降價促銷等政策影響下，汽車產銷月比、年比均呈明顯增長。

今年1至2月，大陸汽車產銷累計完成362.6萬輛和362.5萬輛，分別年減14.5％和15.2％。

中汽協數據顯示，2月大陸新能源汽車產銷分別完成55.2萬輛和52.5萬輛，分別年增48.8％和55.9％，市場佔有率達26.6％。

1至2月，大陸新能源汽車產銷累計完成97.7萬輛和93.3萬輛，分別年增長18.1％和20.8％，市場佔有率達25.7％。

在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷呈不同程度增長，燃料電池汽車產銷呈明顯下降。

中汽協也發布汽車出口數據，2月大陸汽車企業出口32.9萬輛，月增9.4％、年增82.2％。分車型看，乘用車2月出口27.1萬輛，月增8.3％、年增85.8％；商用車出口5.8萬輛，月增15.1％、年增67.2％；新能源汽車出口8.7萬輛，月增5.3%、年增79.5％。

1-2月汽車企業出口63萬輛，年增52.9％。分車型看，乘用車出口52.2萬輛，年增57.7％；商用車出口10.8萬輛，年增32.9％；新能源汽車出口17萬輛，年增長62.8％。

車主 電動汽車 春節

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