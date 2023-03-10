陸中小企業開工率大幅上升 東部和中部企業恢復較快

隨著經濟形勢逐漸回暖，專案開工建設增多，大陸中小企業開工率大幅上升，復工達產率穩步提升。有調查顯示，2月開工率在75%及以上的中小企業占53.60%，比上月上升18.73個百分點。

據央視新聞，中國中小企業協會10日發布2月中小企業發展指數（SMEDI）為89.6，在上月大幅回升的基礎上，進一步回升0.7，連續兩個月上升且上升幅度達到兩年來次高。

8個行業中，社會服務業、資訊傳輸電腦服務軟體業和住宿餐飲業指數上升明顯；分項指數中，效益指數、市場指數和綜合經營指數上升較為明顯。

其中，中小企業開工率和復工達產率也明顯上升。對樣本企業開工率的調查顯示，2月開工率在75%及以上的企業占53.60%，比上月上升18.73個百分點。

隨著經濟形勢逐漸回暖，專案開工建設增多，大陸中小企業開工率大幅上升，復工達產率穩步提升。

隨著經濟逐步恢復，2月8個行業指數均連續兩個月上升。服務業指數恢復速度領先，其中，社會服務業、資訊傳輸電腦服務軟體業、住宿餐飲業和批發零售業指數分別上升1.1、1.0、1.0和0.8。

8個分項指數全部比上月上升，其中，宏觀經濟感受指數、綜合經營指數、市場指數、成本指數、資金指數、勞動力指數、投入指數和效益指數均實現兩個月上升。

中國中小企業協會認為，當前中小企業企業發展信心繼續回升。2月份，反映企業信心狀況的宏觀經濟感受指數為99.5，比上月上升0.8點。

同時，市場預期持續提振。隨著大陸國內疫情形勢好轉，積極的財政政策和穩健的貨幣政策持續發力，疊加各地春節前後陸續推出的穩經濟措施，市場信心明顯提振。

中國中小企業協會指出，勞動力市場需求和供應皆上升。企業搶抓訂單加緊生產，用工需求大幅上升。由於今年春節較早，農民工提早返鄉又延後返回，部分地方出現招工難。隨著穩就業政策持續發力，用工狀況得到明顯改善。

企業投資意願有所恢復。企業對未來的信心有所增強，擴大再生產的投資意願有所回升。2月份，投入指數為83.6，比上月上升0.7點，所調查的8個行業投入指數均上升。

此外，代表中小企業地區發展狀況的地區指數呈上升之勢。2月東、中、西部和東北地區指數分別為90.2、90.7、88.3和81.4，比上月分別上升0.9、0.6、0.7和0.1點，東部和中部地區指數上升幅度最大，說明東部和中部地區經濟和中小微企業恢復較快。