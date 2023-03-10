中阿產能合作示範園 大陸工業品展會開幕

中阿產能合作示範園2023中國工業品展會7日在阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）首都阿布達比開幕。

新華社報導，示範園項目實施方、中江國際集團總經理朱新寶在開幕式上介紹了示範園發展情況和展會組織情況。他說，示範園旨在助力阿聯酋經濟轉型，打造中資企業「走出去」優質平台。此次展會是示範園首次嘗試，將為中資企業和海灣地區市場搭建溝通橋梁。

阿布達比港務局經濟城與自貿區首席執行官阿卜杜拉·哈米利表示，中國大陸是阿聯酋最重要經貿合作夥伴之一，近年來阿布達比的中國大陸企業數量增長迅速，港務局將為中國大陸企業提供生產、物流等全流程服務，進一步助力中阿經貿合作。

中國大陸駐阿聯酋大使張益明表示，新冠疫情期間，示範園克服困難，取得新的成績，展現出中阿產能合作的非凡潛力。首屆工業品展會展示了中阿產能合作建設成果，中方將鼓勵越來越多中國大陸企業走進阿聯酋。

本次展會為期三天，共吸引中國大陸和阿聯酋50餘家企業和機構參展，涵蓋金屬與先進製造、建材和家居、新能源車與工程機械、石油裝備與技術、可再生資源與環保五大行業，展示無人駕駛、3D列印、太空探索、智能製造等領域的最新成果和產品。

在開幕式上，示範園和參展企業發布了一系列合作成果。當天，展會還舉辦了科技創新和投資合作兩場圓桌論壇。