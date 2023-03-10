山東自貿區濟南片區 深化自貿東西協作模式

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區（濟南片區）管委會常務副主任郭凱8日表示，濟南片區將聚焦暢通黃河流域中醫藥產品出海通道、成立黃河流域超算共同體、推動黃河自貿聯盟與黃河科創聯盟深度融合等，持續深化自貿領域東西協作模式。

中新社報導，自2019年8月31日正式啟動建設以來，濟南片區推動成立黃河流域自貿試驗區聯盟，與成都、西安、鄭州等9個自貿片區（功能區）實現政務服務自貿通辦、跨省通辦、沿黃通辦。該片區在大陸首創自貿領域東西協作新模式，與甘肅省共享文化出海通道。　

郭凱說，濟南片區將與沿黃地區共建道地藥材產業基地，共享互聯網中藥材交易平台，藉助魯粵澳自貿聯動機制，推動黃河流域中醫藥協同出海。同時，還將建設東協農產品數位化交易平台，通過數位化技術賦能農產品跨境交易，暢通黃河流域與《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）地區農產品進出口通道。 　　

濟南片區管委會副主任陳浩說，該片區還將圍繞與日韓、東協擴大開放，構建中日韓跨境冷鏈物流快速通道，爭取跨境電子商務零售進口藥品、醫療器械試點。與日韓機構、企業合作建設中日韓商品、服務消費專區，進一步推動東協農產品數位化交易平台開放效能，暢通國內國際雙循環。

「濟南片區將率先開展高水平開放型經濟試點應用。」陳浩表示，該片區將擴大高水平的投資便利化開放，探索建立境外職業資格認可目錄，聯合濟南片區國家文化出口基地探索制定文化產品出口標準體系，完善公平競爭制度規則，打造高水平開放策源地。 　　

據瞭解，截至目前，濟南片區累計新設企業4.8萬家，實際使用外資金額達32億美元，佔濟南36.2%，完成進出口總額1972.8億元人民幣，佔濟南市的33%。

東協 中醫

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