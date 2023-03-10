上海進口化妝品 佔全大陸6成

上海海關8日發布的統計數據顯示，上海進口化妝品數量和金額約佔中國大陸的60%。

中新社報導，上海化妝品產業基礎強、集聚度高。根據統計，目前全市共有化妝品生產企業228家，2020年上海年銷售收入在3億元（人民幣，下同）以上的化妝品企業有28家，規模以上化妝品生產企業產值約450億元。歐萊雅、雅詩蘭黛、聯合利華、資生堂等30餘家跨國化妝品企業在上海設立了中國或者亞太總部，其中有8家在上海設立了研發中心。

據瞭解，跨國化妝品企業研發中心以及滬上數量眾多的化妝品、食品檢測機構都有進口化妝品、食品樣品的需求，這類樣品進口有些是為了實驗室檢測用，有些是為了產品研發用，並不進入流通領域。2021年6月，上海海關升級優化了進口食品、化妝品樣品通關便利化措施，對於已在上海建立研發中心、進口樣品批次較多，且具備較完善的樣品管理體系，能對進口樣品實施流程追溯、樣品使用完畢後實施銷毀處置的企業，上海海關實施最優化的通關措施。

雅詩蘭黛集團中國區公共事務副總裁劉薇表示，上海海關升級優化進口食品、化妝品樣品通關便利化措施後，雅詩蘭黛公司成為首家獲批試點企業，從2021年7月至今，雅詩蘭黛中國創新研發中心的實驗室樣品進口共計1800多批次，通關平均時效為1天以內。

截至2月底，上海地區已有500餘家企業從上述優化通關措施中受益，申報進口的食品化妝品樣品有1.2萬餘批次，其中檢測研發用樣品佔比達7成左右，有力強化了食品化妝品企業在上海的研發和創新能力。