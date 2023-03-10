大陸信貸首月增4.9兆 創單月新高

2023年1月大陸信貸迎開門紅，當月貸款增加4.9兆元（人民幣，下同），同比多增9227億元，創單月歷史新高。新增社會融資5.98兆元，創下有紀錄以來次高。

中新社報導，專家表示，從擴大內需，到恢復和擴大消費，今年金融都將扮演重要角色。

因有著「早投放、早收益」特徵，1月通常成為銀行信貸投放旺季。「從今年信貸投放情況看，企業信心的確有所修復。投放量也超出之前預期。」一股份制銀行人士說。

除了市場信號外，監管部門也進行了幾波預熱。2022年11月21日，中國人民銀行、中國銀保監會聯合召開信貸工作座談會；2023年春節前夕，上述部門在信貸工作座談會再次指出，各主要銀行要合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力，進一步優化信貸結構。

「政策引導和信貸開門紅訴求下，各銀行節前投放積極，部分機構甚至引發監管窗口指導，要求合理控制信貸規模。」中國民生銀行首席經濟學家溫彬說。

企業端的融資需求改善最為顯著。數據顯示，1月新增的4.9兆元人民幣貸款中，企（事）業單位貸款增加4.68兆元，佔比超95％。

溫彬認為，年初以來伴隨重大項目加快推進，前期政策性開發性金融工具形成的配套融資提款行為增多，加上三項結構性貨幣政策工具延期、春節前企業流動資金需求增大等原因，拉升了企（事）業單位貸款。

紅塔證券股份有限公司證券研究所所長、首席經濟學家李奇霖分析，企業部門中長期貸款的顯著增多反映出元旦後重大項目的積極開工以及企業對未來經濟向好的信心。

房地產被不少銀行納入今年信貸重點投放計劃。中原地產首席分析師張大偉認為，目前房企融資環境已逐漸好轉，特別是相對穩健的房企，最近已有大額融資出現，加上市場小陽春，預計後續房企融資空間會更大。

今年大陸政府工作報告提出有效防範化解優質龍頭房企風險，改善資產負債狀況。相比於去年11月11日發布的《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》注重化解房企資金鏈斷裂風險，前者關注更深層次的資產結構問題，著眼於長期管理，改善負債結構。