陸自動駕駛 2025年將有地圖輔助

根據大陸自然資源部消息，大陸將先行制定急用先行的10項以上智能汽車基礎地圖重點標準，到2025年初步構建能够支撐汽車駕駛自動化應用的智能汽車基礎地圖標準體系。

中新社報導，大陸自然資源部日前公布《智能汽車基礎地圖標準體系建設指南（2023版）》。指南分兩個階段開展智能汽車基礎地圖標準體系建設及各子類相關標準制定工作。

一是到2025年，初步構建能够支撐汽車駕駛自動化應用的智能汽車基礎地圖標準體系。先行制定急用先行的10項以上智能汽車基礎地圖重點標準，涵蓋基礎通用、數據採集、動態更新、數據分發、交換格式，以及多種智能端側相關數據安全保護等技術要求和規範，解決智能汽車基礎地圖深度應用的迫切需求。

二是到2030年，形成較為完善的智能汽車基礎地圖標準體系。制定20項以上智能汽車基礎地圖標準，涵蓋數據生產、應用服務、質量檢測和地圖審查等技術要求和規範，引導和推動大陸智能汽車基礎地圖安全合規應用，為大陸智能汽車、智慧交通、安全出行及新型智慧城市等智能汽車基礎地圖相關行業領域技術發展及產業落地提供標準支撐。

智能汽車基礎地圖，業界也稱自動駕駛地圖、高精地圖、高級輔助駕駛地圖等，屬於導航電子地圖的一種。與傳統導航電子地圖相比，其精度更高、更新更快、內容更豐富，既包括靜態地圖信息，又涵蓋車端實時採集、處理、使用的動態地理信息。