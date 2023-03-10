中消協建議再修訂消保法

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國消費者協會8日發布的《2022年個人信息保護領域消費者權益保護報告》指出，目前，中國大陸已經形成了個人信息保護法律體系，但一些問題仍突出。中消協建議，再次啟動消費者權益保護法修訂，進一步加強個人信息保護。

中新社報導，《報告》認為，大陸對個人信息保護的立法構建經歷了由刑事規制到民事規制、由原則性規定到具體規則的發展過程。目前，大陸已經形成了以大陸民法典為基礎，以個人信息保護法為核心，以消費者權益保護法、網路安全法、電子商務法、數據安全法為重要組成部分的個人信息保護法律體系。 　　

《報告》指出，當前侵害消費者個人信息權益問題仍需引起社會各方高度重視，其問題主要表現在違反處理的必要性原則、違反個人信息處理質量原則、違反「告知-同意」規則、侵害個人信息權益的損害賠償範圍有待確定等方面。 　　

中消協對此建議再次啟動消費者權益保護法修訂，完善消費者個人信息保護。

民法

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