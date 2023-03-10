廣州打造世界級穗港馬產業經濟圈

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據廣州市體育局消息，廣州將建世界知名的高端賽事聚集中心，完善「世界賽事、廣州舉辦」的賽事品牌，增強廣州體育經濟影響力，打造世界級穗港馬產業經濟圈。

中新社報導，當日，《廣州市建設國際消費中心城市發展規劃（2022—2025年）》正式對外發布。其中指出，廣州將積極申辦國際國內體育賽事，提升在廣州舉辦的體育賽事的國內外影響力，拓展體育消費，進一步發展廣州馬拉松賽、2023年世界田聯接力賽、廣州南沙國際帆船賽、廣州黃埔馬拉松賽、全國露營大會、中國山馬越野系列賽、中國（廣州）體育產業創新大會等大型賽事和活動，增強廣州體育經濟影響力。 　　

廣州將結合全市體育賽事整體規劃，支持香港馬會從化馬場建設和運營，爭取開展速度賽馬賽事試點，打造世界級穗港馬產業經濟圈。

《規劃》提出，從化區建設康體特色引領型國際消費城區。依託從化區溫泉和馬場兩大特色，促進康體特色消費。促進住宿業與溫泉旅遊行業、特色小鎮、大型文旅項目聯動，支持體育旅遊、康養旅遊等新業態發展。辦好從化賽馬會，豐富周邊功能和業態，開發賽馬消費及相關旅遊產品。 　　

此外，按照《規劃》，從化區還將發展高端體育消費。以香港馬會從化馬場為載體，通過馬產業鏈發展，舉辦高端賽馬活動，帶動賽馬旅遊及周邊地區相關消費。依託香港馬會從化馬場平台優勢，謀劃馬術主題酒店、馬術運動公園、馬術運動綜合體等設施配套，對標世界標準高質量策劃組織系列馬術賽事和馬術運動。

馬拉松 體育

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