寧德時代去年財報獲利大增92%

寧德時代9日晚間發布2022年財報顯示，去年營收人民幣3,285億元，年增152%；淨利潤人民幣307億元，年增92%。

年報顯示，根據SNEResearch統計，2022年公司全球動力電池使用量市占率為37%，較去年同期提升4個百分點；2022年公司全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，較去年同期提升5.1個百分點。

寧德時代表示，公司持續加大研發投入，2022年研發費用投入達人民幣155億元，年增101%。動力電池方面，公司無熱擴散技術電池產品已獲得多個國內外客戶的認可並量產；公司2.2C快充三元產品國內首家在乘用車上得到應用；AB創新成組方式批量推廣。

儲能電池方面，寧德時代基於長壽命電芯技術、液冷CTP電箱技術推出的戶外EnerOne電櫃和戶外預製艙系統EnerC大批量出貨，儲能表後業務的6C高功率UPS新電池系統也已實現出貨。

寧德時代擬向全體股東每10股派發現金25.2元，合計派發現金股利人民幣61.5億元；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增8股。

寧德時代並公告，年度股東大會將於今年3月31日舉行。