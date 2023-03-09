新東方線上改名東方甄選 轉型直播電商有成

新東方線上9日宣布，公司證券的中英文股份簡稱將由KOOLEARN及新東方線上分別變更為EAST BUY及東方甄選，自2023年3月14日上午9時起生效。顯示該公司確定轉型直播電商領域。

新東方線上表示，更改公司名稱的理由是，目前的名稱並未完全涵蓋公司目前所有的業務線及在主要營運地點為客戶所熟知的品牌。新英文名稱及雙重外文名稱更能反映公司現有業務的發展方向及未來前景。

原本以線上英語課程為主的新東方，因為大陸官方在2021年的「雙減政策」（減少作業、減少補習）讓營收大減、股價崩跌，去年轉型至直播電商領域後一鳴驚人，2022年港股十大牛股中，新東方線上以近9倍的年度漲幅奪冠；此前的2021年以來，新東方線上股價一度大跌高達89%。

新東方線上2022年股價回升很大一部分原因是旗下東方甄選的直播帶貨在今年爆紅並帶動業績起死回生。

東吳證券表示，東方甄選、美麗生活、將進酒等帳號持續保持積極穩健成長，看好新東方模式長期成長的確定性。該行預計明年短視頻平台電商成交仍將維持高增長。

招商證券表示，東方甄選品類/帳號矩陣擴張、自營品發展及主播孵化將為公司帶來多重機遇。預計2023財年網站成交金額（GMV）將達人民幣90億元，2024財年將年增12%。

此外，除新東方線上外，多家教培公司紛紛搶進直播電商，其中，好未來申請註冊了包含學思心選、曉思嚴選、學思優選等商標，並上線學家優品直播間；高途也在抖音上線了高途好物，嘗試直播帶貨領域；豆神教育旗下擁有豆神甄選；思考樂教育則有思考樂GO。