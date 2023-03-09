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小鵬汽車：「多名核心高管離職」傳聞不實

集微網／ 集微網

集微網消息，針對今（9）日市場「多名核心高管離職」傳聞，小鵬汽車回應財聯社記者稱，文章存在不實，我們會用法律手段追究相關方。

據悉，有媒體今日發佈題為《小鵬汽車換血多位核心高管，波及兩名聯創｜Long China 50 獨家》的文章，該媒體稱從多位知情人士處獲悉，小鵬汽車動力總成副總裁劉明煇已經離職，而首蓆人才官兼銷售副總裁廖清紅也將離職，目前處於休假狀態。現以上消息被小鵬汽車回應為“不實”。

據悉，小鵬美股上市的高管名單中劉明煇和廖清紅兩人在列。去年10月，小鵬汽車董事長何小鵬多天主持公司管理層會議，對公司運營、組織架搆和產品策略等關鍵問題進行反思和探討，並在當月21日晚發佈了全員郵件，宣告了小鵬史上最大組織架搆調整。

離職

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