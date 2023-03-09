擴內需放首位 大陸消費反彈了嗎？

今年大陸兩會期間，「拼經濟」成為主旋律。從去年底中央經濟工作會議，乃至於大陸國務院總理李克強在人大開幕中發表的工作報告，都強調要將「恢復和擴大消費」放在首要位置。兩會會議中熱議大陸經濟能否實現復甦的關鍵之一便是內需、消費能否回溫。而在兩會外的場域，大陸的消費群眾相較疫情前仍然顯得謹慎。

兩會適逢「38婦女節」，這也是傳統「38大促」的消費旺季之一。但今年的「38大促」叫好不叫座，雖然在2月底敲鑼打鼓開展，但結束時一片沈寂。據燃財經報導，從市調平台「易觀千帆」數據所示，拼多多、淘寶和京東這三家電商平台近30日全網日活數據在38大促期間，雖都有增長，但並不多。

雖然38大促遇冷讓外界反省起電商促銷戰略是否失效，但或許真正問題關鍵在於消費者在掏錢購物上變得謹慎了。

不少人認為，大陸消費行為雖然有回溫，但呈現分化狀態。

一名在北京朝陽區私企工作、年約35歲的白領小路（化名）受訪指出，他自己在低端消費上較疫情前變得多了，比如會到餐廳用餐。他與家人在朝陽大悅城用餐還得排上一小時隊伍。不過，當他在逛鄰近的SKP高端商場時，他跟家人通常都是逛逛，不會下手買。畢竟面臨到景氣、就業的不確定性，會讓他在進行消費時考慮得更多。