兩岸觀光恢復 陸委會：關鍵在大陸先解除自由行禁令

陸委會9日宣布恢復包括深圳、廣州在內10個兩岸直航點，並預告將開放13個包機航點、清明節前開放小三通中轉，但對於陸客來台自由行、團客觀光何時恢復，陸委會副主委詹志宏僅表示，兩岸人員往來逐步放寬是趨勢，但關鍵在大陸要先解除自己對團客、自由行來台方面的禁令。

詹志宏說，從各方面資訊來看，兩岸疫情仍有區別，不能忽視疫情隨時出現新的變化，且最近大陸正召開的「全國兩會」也是閉環管理，仍很謹慎。

他說，兩岸能夠健康有序互動，交流逐步恢復是很重要的一個因素，至於兩岸之間的人員往來，我們會滾動式來進行檢討、逐步放寬，「這是我們的一個趨勢。」

他進一步提到，陸委會主委邱太三已一再回應媒體提問，關鍵在中國大陸願不願意把原先禁止的自由行、團客這方面的禁令打開，這是一個前提。

至於港澳人士來台自由行已於2月20日恢復，詹志宏說，非常歡迎港澳的人士來台灣，體會一下台灣的民主、自由的社會、環境，且台灣民眾也是非常的好客。

詹志宏說，據主管機關統計，截至3月5日，已有5萬多名港澳人士申請來台旅遊。他甚至舉例，前幾天跟家人到一間著名的鳳梨酥店，發現大排長龍，而且是平常日。