67歲郭樹清 出任大陸全國人大財經委副主委

新華社9日發布大陸第十四屆全國人民代表大會財政經濟委員會主任委員、副主任委員、委員名單，其中郭樹清任副主委。對此業界解讀，67歲的郭樹清將退居二線，或許將不會出現在銀保監會基礎上組建的國家金融監督管理總局的領導班子中。

界面新聞報導，大陸國務院機構改革方案7日出爐，國家金融監督管理總局將組建，統一負責除證券業之外的金融業監管。

國家金融監督管理總局是在銀保監會的基礎上組建，將中國人民銀行對金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。銀保監會將不再保留。

在10日的第十四屆全國人民代表大會第三次全體會議上，關於國務院機構改革方案的決定草案將進行表決。表決通過後，該改革方案將正式實施。

國家金融監督管理總局的即將登場，也代表郭樹清是銀保監會首任主席，也將是最後一任。公開資料顯示，2018年3月至今，郭樹清出任銀保監會主席、黨委書記，同時兼任中國人民銀行黨委書記、副行長。

中新社報導，郭樹清3日曾在「促進經濟金融良性循環和高質量發展」新聞發布會上表示，從2017年到2021年，五年拆解高風險影子銀行人民幣25萬兆元，過去兩年就壓減人民幣11.5兆元。五年時間內處置不良資產約人民幣12兆元，最近兩年處置人民幣6兆多元。地方政府隱性債務狀況趨於改善，房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉。