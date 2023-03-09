秘密搜捕億萬富翁 中國加強經濟掌控
【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】中國億萬富豪頻頻失蹤，中共打擊私有企業的步調未歇！華興資本創辦人包凡突然人間蒸發，引發中國金融圈震盪，公司證實「包凡正在配合中國政府調查」。然而，中國億萬富豪突然消失並非舊聞，阿里巴巴創辦人馬雲也曾突然失蹤，評論推測，這是中國政府加強對私有企業掌控、加強經濟掌控的方式之一。
億萬富豪頻失蹤
過去馬雲就曾突然消失，至今仍下落不明，加上復星國際董事長郭廣昌、加拿大華裔商人肖建華都曾人間蒸發，但後續推測這些失蹤事件，大多與政府根除貪腐的行動有關。外界推測，中國政府透過秘密調查的方式，來加強經濟管制與解決貧富不均。
《BBC》報導，中國領導人習近平試圖將經濟掌握於自己的麾下，尤其針對科技業進行諸多管制措施。中國政府強調，中國貧富不均的現象不斷加劇，縮小貧富差距是現階段重要的目標，也希望國家治理能更接近「社會主義」的根基。
中國政府也於全國人民代表大會（NPC）宣布金融監管體系大規模改革計劃，未來會設立新的監管機構來監督金融部門。該國官方表示，目前國內有金融企業價值超過兆元美金，進行監管是為了防止金融體系出現「漏洞」。
阻止新興人才崛起
經濟學人智庫馬特說，這些失蹤事件向外界傳達了，政府有能力控制經濟的訊號。全球諮商企業成員特里奧洛指出，中國政府因為擔憂單一企業的影響力太過龐大，且不一定會符合北京當局的期待，所以正大力阻止大型科技企業發展。
他說，中國企業主管失蹤、成立金融監管體系等方式，將阻礙新興的商業人才崛起，「北京當局正在打擊科技產業，讓所有希望成為下一個馬雲的企業家卻步」。
《CNBC》報導，習近平曾強調，中國要落實「共同繁榮」的願景，讓所有人都能擁有適當的財富，鼓勵高收入族群與企業回饋社會。當時此言論就引發經濟學家警告，加稅或要求資本回報，會抑制投資導致資本外流，中國不能忽視再分配政策對經濟所帶來的影響。
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