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群創旗下寧波群志光電傳裁員千人

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
面板大廠群創在寧波的全資子公司群志光電。圖源：集微網
面板大廠群創在寧波的全資子公司群志光電。圖源：集微網

面板大廠群創在寧波的全資子公司群志光電，去年起轉移TFT-LCD模組工廠至印度墨西哥，群志光電員工爆料「群志光電已經至少關閉50條模組產線，優化20%員工」，以群志光電員工規模5,000多人計算，陸媒報導，群創光電寧波廠裁員千人。

集微網報導，據群志光電員工透露：大老闆去年就親自發話，要優化20%人員。從去年開始群志光電陸續有員工離職，再加上絕大多數員工不願遠赴印度或者墨西哥工作，據該員工預計，群志光電模組產線離職率已經超過40%，「今天的同事，明天就不見了，甚至一些團隊和部門直接全沒了。」

報導並指，近兩周，寧波周邊的TFT-LCD模組工廠正在趁機瘋狂挖人。

集微網報導，寧波群志光電是專業生產TFT-LCD之後段模組（LCM），提供先進顯示器整合方案，包括Mini LED、8K4K超高解析度、3D裸眼、IGZO、LTPS、AMOLED、OLED以及觸控解決方案等，廠區面積53.8萬平方公尺，員工5,000多人，是全球最大的液晶面板生產基地之一。

TFT 印度 墨西哥

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