廣州商業地產 上月成交量回暖

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

新年後，廣州各行各業開始復工復產，帶動商業地產市場回暖。數據顯示，2月廣州三大商辦業態（商業大樓、公寓和商舖）成交量均在數萬平方公尺以內，環比均取得較大幅度的增長。

中新社報導，據合富輝煌商業地產7日發佈的數據，2月廣州商業大樓成交量為2.5萬平方公尺，環比上升171%，同比仍跌7%。成交集中在南沙區。天河區、番禺區等重點商務區域也有相對較高成交量，但同時也有較多區域零成交。市場熱度呈現「點熱面冷」現象。新增供應約1.5萬平方公尺。 　

公寓2月成交量為3.4萬平方公尺，環比上升62%，同比也上升19%，已現初步回暖。新增供應來自從化區，約1.4萬平方公尺。商舖2月成交量小幅回暖，為1.6萬平方公尺，環比上升36%，但同比下降82%。新增供應4300平方公尺，主要來自住宅底商項目。其中，花都區、增城區成交量達數千平方公尺規模。 　　

合富輝煌商業地產分析認為，從公寓市場來看，由於公寓以散售為主，購買決策門檻較低，因此對市場的反應更為敏感和快速。從2月公寓成交情況看，市場信心已有改善，成交量已一定程度回暖。商業大樓的標竿板塊項目客戶的來訪量及關注度對比去年也有提高。但由於商業市場反應普遍滯後於住宅市場，預計回溫仍是較為緩慢的過程。

成交量 公寓 客戶

延伸閱讀

廣東河源一個月內兩地震 官方：進入相對活躍時段

廣東河源4.5級地震　廣州深圳東莞震感強烈

2月成交近萬宗 廣州二手住宅交易熱絡

廣州建造！全球首艘混動雙頭客滾船啟航

相關新聞

陸女性高管不到兩成 低於英美

三八婦女節之際，知名戰略諮詢公司貝恩公司及國際獵頭公司史賓沙八日共同發布「女性領導力崛起：走進中國女性高管的職場現狀」白...

做好擴大內需 是經濟增長主引擎

由消費和投資構成的內需，是經濟增長「主引擎」。「把恢復和擴大消費擺在優先位置」、「政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資...

燈塔工廠 加速廣東高質量發展

當下，大陸美的集團空調生產基地——廣州華凌製冷設備有限公司的全自動空調生產線每小時產出190台空調，只需要19名工人，人...

北京麗澤金融區 推動數位人民幣產業鏈

作為目前北京市二環邊唯一的集中建設區，位於豐台區的北京麗澤金融商務區將推動數位人民幣全產業鏈發展，並將打造金融領域制度開...

助總部企業發展 滬海關提10舉措

《上海海關促進總部企業高質量發展若干措施》7日正式發布，包括提供一站式通關服務、實施一體化保稅監管、提供一攬子稅收徵管支...

黃岡、鄂州、黃石貨運樞紐強鏈 湖北加快建構

湖北加快構建以陸空聯運為引領，鐵水聯運、公鐵聯運為支撐的綜合貨運樞紐體系，合力推進黃岡—鄂州—黃石綜合貨運樞紐補鏈強鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦