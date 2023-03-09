廣州商業地產 上月成交量回暖

新年後，廣州各行各業開始復工復產，帶動商業地產市場回暖。數據顯示，2月廣州三大商辦業態（商業大樓、公寓和商舖）成交量均在數萬平方公尺以內，環比均取得較大幅度的增長。

中新社報導，據合富輝煌商業地產7日發佈的數據，2月廣州商業大樓成交量為2.5萬平方公尺，環比上升171%，同比仍跌7%。成交集中在南沙區。天河區、番禺區等重點商務區域也有相對較高成交量，但同時也有較多區域零成交。市場熱度呈現「點熱面冷」現象。新增供應約1.5萬平方公尺。

公寓2月成交量為3.4萬平方公尺，環比上升62%，同比也上升19%，已現初步回暖。新增供應來自從化區，約1.4萬平方公尺。商舖2月成交量小幅回暖，為1.6萬平方公尺，環比上升36%，但同比下降82%。新增供應4300平方公尺，主要來自住宅底商項目。其中，花都區、增城區成交量達數千平方公尺規模。

合富輝煌商業地產分析認為，從公寓市場來看，由於公寓以散售為主，購買決策門檻較低，因此對市場的反應更為敏感和快速。從2月公寓成交情況看，市場信心已有改善，成交量已一定程度回暖。商業大樓的標竿板塊項目客戶的來訪量及關注度對比去年也有提高。但由於商業市場反應普遍滯後於住宅市場，預計回溫仍是較為緩慢的過程。