福建加碼43措施 設800億穩外貿信貸

福建省再度推出七個方面43條措施，加大政策支持力度，鞏固拓展經濟向好勢頭。從福建省政府辦公廳7日發布的《鞏固拓展經濟向好勢頭的一攬子政策措施》可見，福建將抓住當前經濟活動加快恢復的窗口期，從繼續加大財稅支持力度、推動消費復甦回暖、持續擴大有效投資、著力穩外貿穩外資等方面發力。

中新社報導，在推動消費復甦回暖方面，福建推出引導金融機構更多發放信用貸款、穩定和擴大汽車消費、免徵部分車型新能源汽車車輛購置稅、提升航空運力和機場集貨能力、支持合理住房消費、促進福品消費等6條措施。

福建將發揮政府投資引導帶動作用。具體而言，福建加快地方政府專項債券、中央預算內投資、基礎設施投資基金等項目儲備和資金爭取工作，繼續設立高質量發展融資專項，推動一批補弱點、調結構的項目建設，發揮重大項目牽引和政府投資撬動作用，帶動社會投資增長。

去年福建5.3兆元（人民幣，下同）的地區生產總值中，外貿出口高達1.21兆元。目前，福建繼續著力穩外貿穩外資，加大組團走出去力度，發布支持外貿企業赴海外參展相關政策，助力外貿企業更好拓展海外市場。

同時，中國進出口銀行福建分行設800億穩外貿專項信貸額度，積極支持進出口貿易、外貿產業鏈和供應鏈、外貿新業態等領域企業，服務福建外貿高質量發展。 福建還將發力引外資，對新設（含增資）外商投資企業實際到資符合相關條件的，省級財政按比例給予一定資金獎勵。