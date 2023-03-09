燈塔工廠 加速廣東高質量發展

當下，大陸美的集團空調生產基地——廣州華凌製冷設備有限公司的全自動空調生產線每小時產出190台空調，只需要19名工人，人均產出效率比傳統生產線高出數倍。這是「燈塔工廠」的亮點，也是廣東製造業不斷攀登高峰的一個縮影。

新華社報導，世界一流的先進工廠、大陸全國領先的工業設計能力、不斷優化的產業結構……這些共同構成廣東在推進高質量發展中勇當製造業「尖子生」的最新實踐。

廣州華凌製冷設備有限公司2020年入選「燈塔工廠」。公司智能物流部部長孫惠海說：「經過持續的智能化、數位化建設，工廠注塑生產和總裝區域已實現無人化生產。從2018年到2022年，生產規模提升了55%，運營成本降低了21%，生產效率提高了23%。」

隨著工業互聯網等先進技術在生產中的深入應用，「世界工廠」廣東的製造業生產效率不斷突破。在深圳榮耀智能製造產業園，園區從上料到手機產品下線的組裝生產線上，75%的工序由自動化設備完成，生產線實現關鍵設備數控化率100%、關鍵設備聯網率95%。

擁有1.3萬家規上工業企業的深圳，計劃到2025年推動全市規上工業企業全部實現數位化轉型。深圳市工信局局長余錫權說，深圳製造業必須要通過數位化轉型，持續培育新動能，確保在新一輪城市競爭中搶抓機遇、塑造優勢。

近年來，廣東通過不斷推進智能化、數位化改造走向製造業尖端。在世界經濟論壇等評選的、被稱為世界最先進工廠的「燈塔工廠」中，廣東省境內及廣東企業所擁有的「燈塔工廠」在大陸全國佔比超過四分之一。在工信部發佈的智能製造示範工廠中，廣東示範工廠的數量也居於大陸全國前列。

在不少企業家看來，廣東「世界工廠」的內涵在新時期不僅是世界加工廠，更應該是「世界級水平的工廠」。

製造業「尖子生」，不拚土地、價格和勞動力，拚的是結構高端化、增長「精明化」。

2月14日，大陸全國首個氫燃料電池轎車全場景規模化示範運營項目落地廣州市南沙區。融捷集團投資105億元（人民幣，下同）在南沙區建設融捷鋰離子電池製造基地與研發中心、融捷新能源電池裝備及新型顯示智造基地。南沙區產值超2000億元的汽車產業正加快向綠色化、智能化發展。

產業結構高端化，是廣東製造業更加深遠和重要的佈局。近年來，廣東以十大戰略性支柱產業集群和十大戰略性新興產業集群的「穩」與「進」，構建廣東現代化產業體系。

隨著汽車產業規模突破兆元，廣東十大戰略性支柱產業集群中已有8個成為兆元級產業集群，成為廣東穩經濟的「壓艙石」。而戰略性新興產業正加快發展，生物醫藥、新能源汽車等產業帶動整個廣東經濟向更高端產業進行升級。

截至目前，廣東規模以上工業企業達6.7萬家、高新技術企業達6.9萬家，均保持大陸首位。產業結構持續優化，先進製造業、高技術製造業增加值佔規上工業比重分別達55%、29.5%，現代服務業增加值佔服務業比重達65.9%。