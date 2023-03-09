河南鄭州航空港 進出口年均增長51%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據「河南鄭州航空港獲批十周年」記者會消息，河南鄭州航空港經濟綜合實驗區2022年完成進出口總額4700億元（人民幣，下同），約是2011年封關運行之年的100倍，年均增長51.6％。

中新社報導，鄭州航空港區管委會副主任郭鵬當日通報稱，2022年，鄭州航空港區生產總值達到1208億元，外貿進出口完成4700億元，占河南全省進出口總額的半壁江山。

「河南鄭州航空港『空中絲綢之路先導區』的格局已經奠定。」郭鵬介紹，十年來，鄭州航空港區成功搭建起河南與世界互聯互通的空中絲綢之路，擁有鄭州機場一類航空口岸、鄭州新鄭綜合保稅區及肉類、活牛、水果、冰鮮水產品、食用水生動物、郵件、藥品7個功能性口岸。目前，著眼打造「鄭州-金邊」雙樞紐，河南-柬埔寨-東協「空中絲綢之路」建設正在加快。

郭鵬介紹，十年來，鄭州航空港區初步建成「連通境內外、輻射東中西」的物流通道樞紐。目前，鄭州新鄭國際機場客貨運保障能力分別提升至4000萬人次、110萬噸。2022年，國際陸港開工建設，總投資約500億元，將成為大陸內陸地區功能最全、效率最高、規模最大的中歐班列集結點。 　　

郭鵬介紹，十年來，鄭州航空港區已初步建成較為完備的產業體系，擁有以富士康為頭雁的智能終端、以興港新能源為龍頭的新能源、以超聚變為核心的服務器等三大千億級產業集群。同時，還匯聚了生物醫藥、半導體、智能裝備、跨境電商等多個百億級產業集群。

鄭州 機場 電商

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