黃岡、鄂州、黃石貨運樞紐強鏈 湖北加快建構
湖北加快構建以陸空聯運為引領，鐵水聯運、公鐵聯運為支撐的綜合貨運樞紐體系，合力推進黃岡—鄂州—黃石綜合貨運樞紐補鏈強鏈。
中新社報導，湖北交通運輸促進現代物流體系建設工作座談會7日在武漢舉行。
湖北是長江黃金水道和南北交通大通道的中心樞紐。包括武漢、鄂州、黃岡、黃石四個城市在內的武鄂黃黃都市圈，基本建成以武漢為中心的米字型高鐵，以鄂州花湖機場和武漢天河機場互相聯動的客貨航空雙樞紐。
湖北推進「黃—鄂—黃」綜合貨運樞紐補鏈強鏈，打造全球供應鏈航空物流中心。依託花湖機場、長江黃金水道，以及京九、武九鐵路等骨幹鐵路優勢，提升貨物綜合運輸效率與質量，降低運輸成本，支撐產業鏈供應鏈穩定，服務產業鏈延伸。
根據方案，該省將從基礎設施及裝備「硬聯通」與服務「軟聯通」發力。一方面，重點推進鄂州花湖機場轉運中心工程等項目建設，共建功能體系完備、服務產品多元的陸空聯運樞紐，打造輻射全球「123快貨物流圈」的陸空聯運體系；打造服務湖北、輻射京廣、京九沿線，面向大陸全國公鐵聯運中轉服務網。
另一方面，打造物流供應鏈公共服務平台，強化多種運輸方式信息互聯共享、高效銜接，拓展貿易、金融、保險及數據產品等物流服務；實現多式聯運信息全程跟蹤和可追溯。
根據方案，十四五時期末，實現運輸能力、運輸服務、運輸效率明顯提升。其中，開闢50條大陸國內航線和10餘條國際貨運航線，國際多式聯運線路新增43條。
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