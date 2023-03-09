助總部企業發展 滬海關提10舉措

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關促進總部企業高質量發展若干措施》7日正式發布，包括提供一站式通關服務、實施一體化保稅監管、提供一攬子稅收徵管支持等10條舉措。

中新社報導，按上述新政，上海海關將根據總部企業需求，統一歸口受理貨物申報、稅收徵管、查驗放行等通關業務；順應總部企業一體化經營需求，探索實施「以總部為單元」的保稅監管模式，允許總部企業統一歸口辦理上海關區內的加工貿易業務；對經批准符合條件的總部企業，允許統一歸口辦理特許權使用費、特殊經濟關係補稅等相關業務。 　　新政提出，支持總部企業開展出口自產飛機的航材包修業務，為企業全球維修提供通關便利；創新保稅監管模式，支持造船總部企業按照建造國產大型郵輪的個性化需求，在政策允許框架內以加工貿易方式自主進口並裝配相關配套船用物資，待整船建造完成後隨船出口交付；支持綜合保稅區內總部企業開展航空航天、船舶、軌道交通、工程機械、數控機床、通訊設備、精密電子、高端醫療設備等維修。 　新政還包括：推動總部企業國內國外倉儲聯動、保障重點產業鏈供應鏈安全穩定、開展企業信用優先培育、開設科創人才進出境綠色通道。 　　

上海總部經濟發展位於全國前列，據上海市商務委的統計數據，2022年，上海新增跨國公司地區總部60家、外資研發中心25家，累計設立跨國公司地區總部891家、外資研發中心531家。

上海 海關

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