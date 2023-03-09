北京麗澤金融區 推動數位人民幣產業鏈

作為目前北京市二環邊唯一的集中建設區，位於豐台區的北京麗澤金融商務區將推動數位人民幣全產業鏈發展，並將打造金融領域制度開放重鎮。

中新社報導，7日，北京市豐台區正式發布《北京麗澤金融商務區高質量發展建設三年行動方案》，圍繞金融+科技兩大主導產業，錨定數位金融、普惠金融、產業金融、綠色金融等方向，提出43項重點行動。

《方案》提出，麗澤金融商務區將打造資產管理集聚區、機構投資者集聚中心，構築保險業創新示範重鎮，創新發展數位普惠金融，提升供應鏈金融服務實體經濟效能。

麗澤金融商務區將拓展數位人民幣應用領域和場景建設，推動數位人民幣全產業鏈發展，並將打造金融領域制度開放重鎮，支持商務區企業參與人民幣國際投貸基金等試點，推動外資機構申請合格境內機構投資者（QDII）資格和額度。

麗澤金融商務區將重點加快國際金融城、麗澤城市航站樓建設，滿足商務人群出行需求；打造一條數位人民幣線下沉浸式體驗街區和夜間消費場景，建設國際消費體驗區。

根據《方案》，麗澤金融商務區還將建設34公里生態慢行步道和2800畝集中綠地，打造大陸國內首個園林式金融商務區。採用清單化模式規範園區管理、建設麗澤城市會客廳、企業服務管家機制等措施。

據統計，麗澤金融商務區入駐的優質企業已突破1000家。北京市豐台區商務局局長許淵源表示，下一步，豐台區將持續深化全產業鏈開放、全環節改革，進一步激發麗澤金融商務區等重點園區發展活力，努力將麗澤金融商務區建設成為具有全球影響力的新興金融商務區、支撐首都現代服務業發展的重要功能區和現代化大都市高品質建設的典範區域。