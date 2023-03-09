做好擴大內需 是經濟增長主引擎

由消費和投資構成的內需，是經濟增長「主引擎」。「把恢復和擴大消費擺在優先位置」、「政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資」、「通過高質量供給創造有效需求」……，無論是提請審議的大陸政府工作報告，還是提請審查的計畫報告和預算報告，都把全力做好擴大內需這篇大文章作為2023年重點工作內容。

新華社報導，在計畫報告中，「千方百計促消費的政策舉措」和「加快新型基礎設施建設的主要舉措」兩個專欄，引起代表委員關注。

「促消費專欄用了千方百計四個字，凸顯了要把恢復和擴大消費擺在優先位置。消費暖起來，經濟才能熱起來，當前關鍵是通過各類政策舉措，讓消費盡快恢復成為經濟增長的主拉動力。」福建社會科學院副院長黃茂興說。

消費是最終需求，也是經濟發展的基礎性動力。隨著更好統籌疫情防控和經濟社會發展，開年以來，大陸國內旅遊出行、餐飲零售等服務消費大幅回暖。如何讓消費加速恢復，成為推動經濟回升向好的關鍵。

讓消費「跑起來」，關鍵是百姓「錢袋子」鼓起來。在計畫報告促消費政策專欄中，「增強消費能力」被擺在首要位置。

「當前擴大消費的核心在於多管道增加居民收入，穩定就業預期，恢復消費信心。」申萬宏源證券研究所首席經濟學家楊成長說，計畫報告明確提出，「多管道增加城鄉居民收入，特別是提高消費傾向高、但受疫情影響大的中低收入居民的消費能力」，抓住了當前穩消費的關鍵。

隨著大陸國內消費持續升級，老百姓「買買買」的需求已經從「有沒有」逐漸轉向「好不好」。遼寧大學校長余淼傑認為，大陸居民在養老、教育、醫療、文化服務等方面孕育著大量消費需求，這都將是未來擴內需的重要發力點。

促進消費提質擴容，離不開「新」力量的助力。近年來，實體零售「雲」上開店，定制、體驗等新興消費崛起，首店經濟、首發經濟迅速發展……新場景、新業態不斷湧現，成為帶動消費回補升級的重要力量。

「隨著數位技術快速發展，直播電商、即時零售等新模式成為創造消費新增長點的重要力量。」山西數據流量生態園運營管理有限公司董事長賀晗說，計畫報告提出「培育壯大新型消費」，要加快線上線下消費融合，促進生活服務業觸網上「雲」，打造更多新消費業態。

做好穩投資工作，是擴大大陸國內需求的重要支撐。2022年，基礎設施投資和製造業投資兩端發力，同比分別增長9.4％和9.1％，為穩住宏觀經濟大盤發揮了重要支撐作用。