獨／群創光電寧波裁員千人 關50條產線工廠遷至印度墨西哥

集微網消息，3月8日，供應鏈人士向集微網透露，群創光電集團旗下全資子公司群志光電已經至少關閉50條模組產線，優化20%員工，並計劃將TFT-LCD模組工廠遷移到印度、墨西哥。

受地緣政治等因素影響，寧波群志光電有限公司去年關閉兩座模組工廠，計劃將TFT-LCD模組工廠轉移至印度、墨西哥，截至目前已經有168名工程師赴印度或者墨西哥工廠就職，剩餘員工也將分批次逐步曏印度或者墨西哥任職。

原本群志光電計劃優化員工。群志光電員工向集微網透露，「大老板去年就親自發話，要優化20%人員」，從去年開始群志光電陸續有員工離職，再加上絕大多數員工不願遠赴印度或者墨西哥工作，據該員工預計，群志光電模組產線離職率已經超過40%，「今天的同事，明天就不見了，甚至一些團隊和部門直接全沒了」。

近兩周，寧波及周邊的TFT-LCD模組工廠正在趁機瘋狂挖人。

據集微網了解，寧波群志光電有限公司是一家專業生產TFT-LCD之後段模塊（LCM）的公司，提供先進顯示器整合方案，包括Mini LED、8K4K超高分辨率、3D裸眼、IGZO、LTPS、AMOLED、OLED以及觸控解決方案等，廠區面積538000平方米，員工5000多人，是全球最大的液晶面板生產基地之一，2019年營業收入156億元。