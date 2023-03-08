陸國務院機構改革後 彭博：金融監管員工恐減薪50％以上

大陸啟動國務院機構改革，進一步加強對金融行業的監管，美媒彭博社8日引述消息報導稱，大陸金融監管機構工作人員面臨大幅減薪，薪資待遇可能減少50％以上。

根據7日提交大陸全國人大審議的「國務院機構改革方案」，將組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管。

同時，人民銀行、外匯管理局、國家金融監督管理總局和證監會的工作人員都將納入大陸國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。

彭博社引述知情人士報導稱，基於上述改革要求，對於在銀保監基礎上組建的國家金融監督管理總局以及中證監的一些職員，他們的薪資待遇可能減少50％以上。

知情人士指稱，大陸證監會和銀保監會等機構職員目前的工資待遇大大高於國家公務員標準。包括所有福利在內，證監會部分初級員工目前每月收入在人民幣2萬元左右，而機構改革後可能會降至不到人民幣1萬元。

報導並稱，降薪有可能會削弱金融監管機構前線工作人員防控金融風險的動力。

實際上，大陸金融行業降薪風波近期又出現，坊間傳聞某頭部券商已正式發文降薪，不同級別降薪比例在30％到50％之間。有券商人士向每日經濟新聞表示，本輪券商降薪有可能是大型券商先行，尤其是國資體系的。

此前，中共中央紀律檢查委員會指稱，要破除「金融精英論」、「唯金錢論」、「西方看齊論」等錯誤思想，整治過分追求生活精緻化、品味高端化的享樂主義和奢靡之風，不斷加固金融和央企領域落實中央八項規定精神的堤壩。