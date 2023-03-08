大陸女性平均月薪4萬元新台幣？ 網友：不信

今日（8日）是三八婦女，大陸招聘網站智聯招聘發布《2023中國女性職場現狀調查報告》，從職場發展、婚育家庭、職場性別平等維度，洞察職場女性生存發展狀況。調查稱，今年大陸女性的平均月薪為人民幣8,689元（約合新台幣39,100元），但微博上網友都不相信這個平均值，「有這麼高，你給我嗎？」

紅星新聞報導，從薪酬來看，2023年，大陸女性的平均月薪為人民幣8,689元，與男性的人民幣9,942元相差人民幣1,253元，總體來看，男女薪酬差距呈逐年縮窄趨勢。2019年，女性比男性月薪低23.5%，2023年相差約12%。報告認為，這在一定程度上說明女性的職場價值日益得到更多認可。

從工作時間來看，有41.9%的女性每天工作9小時以上。除了在工作上夠拚，女性也是操持家務的主力軍。68.8%的女性每天從事家務勞動1小時以上，遠高於男性的47.2%，也高於去年的50.9%。

另外，報告顯示，約6成女性將業餘時間主要用於休息和娛樂，但也有高達40.6%的職場女性在業餘時間也要充電學習，與去年基本持平。女性的學習意識比男性更強，在業餘時間充電學習的男性佔比36.8%。

同時，女性在鍛煉健身和社交會友上投入的時間更多，分別有31.2%和27.5%的女性用業餘時間鍛煉和會友，佔比高於去年的22%、16.2%。與此同時，將時間投入這兩項業餘活動的男性分別佔比32.4%、27.2%，與女性大體相當。

婚育仍是職場女性重點關注話題。報告顯示，逾1成已婚女性不想結婚，超過4成未婚女性希望30歲以後結婚或不婚。對於不準備生育的職場人而言，「養孩子經濟負擔重」是首要因素，總體佔比達60.2%，與去年持平。而在已婚已育的女性中，超7成「寶媽」當過全職媽媽，超2成為緩解經濟壓力重返職場。

數據亦顯示，在已婚已育職場人中，49.3%的女性認為配偶「基本沒有承擔家務、照顧小孩的責任」，佔比高於去年的23.1%。僅6%的爸爸認可此說法。