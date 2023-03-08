湖北優化國際物流通道

湖北今年將持續優化國際物流通道體系，重點支持武漢—寧波、武漢—廈門、武漢—欽州、武漢—南沙鐵海聯運通道，武漢—俄羅斯東方港、武漢—東盟直航線路，武漢—老撾中歐班列等7條線路。湖北省商務廳（省口岸辦）6日在武漢舉行國際物流通道座談會。

中新社報導，近年來，湖北依託長江黃金水道、國際鐵路、國際機場等基礎設施，構建起以近洋直航、江海聯運、鐵路直達、鐵海聯運、國際航空為支撐的國際物流體系，形成了聯通歐美、輻射中亞、銜接日韓、鏈接東協的中部陸海空通道。

在中西部內陸省份中，湖北口岸數量居第二位。該省圍繞一中心、一節點、雙樞紐，以點帶線擴面，依託口岸拓展國際物流通道，不斷完善。

2022年武漢陽邏港—俄羅斯東方港、黃石新港—韓國釜山國際直航航線、中老鐵路（武漢—琅勃拉邦）國際貨運班列開通，武漢—寧波鐵海聯運實現一周兩班常態化運營。

據湖北省商務廳數據，2022年，湖北口岸工作邁上新台階，進出口貨運量（含轉關）總計1543.21萬噸，同比增長14.0%；出入境人員13.73萬人次，同比增長49.5%。